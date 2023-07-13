ريان جيجز يزور بعثة العين في إسبانيا



معتز الشامي (دبي)ي

دخل العين مرحلة «التجارب» خلال معسكره الخارجي في إسبانيا، حيث يلاقي فريق كوتيلاس الإسباني اليوم، ضمن سلسلة من 4 لقاءات يلعبها الفريق، في فترات متباعدة، بناءً على خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني، بقيادة شرودر.

ومنذ وصول بعثة «الزعيم» إلى معسكر إسبانيا، قبل أكثر من أسبوع، يؤدي «البنفسج» تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، حيث يهتم شرودر بزيادة الجرعات البدنية، ورفع لياقة جميع اللاعبين، بالتوازي مع العمل على الجوانب الخططية، وطريقة اللعب الأنسب لقدرات اللاعبين.

ويكتفي الجهاز الفني بـ 4 وديات في معسكر الإعداد الخارجي، تكون متدرجة المستوى الفني، حتى يوم 28 يوليو الجاري، موعد آخر «ودية»، قبل العودة في اليوم التالي إلى الدولة، واستكمال المعسكر بتجمع داخلي، يشهد أداء تجربتين 6 و11 أغسطس المقبل.



وعلى الجانب الآخر، استقبل محمد عبيد حماد رئيس بعثة نادي العين، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، في مقر تدريبات الفريق الأول على هامش الحصة الصباحية، الويلزي ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق، وأحد ملاك سالفورد سيتي الإنجليزي المنتمي إلى أندية الدرجة الرابعة.

وقام جيجز بمتابعة جانب من الحصة التدريبية الصباحية، خصوصاً أن معسكر فريقه يقام في المنطقة التي بها معسكر العين، ومع نهاية التدريب حرص ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، وكابتن الفريق بندر الأحبابي، على إهداء جيجز أحد أساطير كرة القدم الويلزية ونادي مانشستر يونايتد قميص نادي العين، كما اجتمع جيجز بعدد من لاعبي الفريق، بحضور أفراد الجهازين الفني والإداري بالمعسكر الحالي، في أجواء ودية، شهدت حديثاً عن شؤون كرة القدم، كما حرص لابا كودجو وسفيان رحيمي ونجوم «الزعيم» من الأجانب، على التقاط الصور التذكارية الفردية مع نجم الكرة الإنجليزية السابق، وأحد ألمع نجوم مانشستر يونايتد في عصره الذهبي.



وبدوره، أعرب ريان جيجز عن سعادته بحضور جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكداً أن العين يضم عناصر متميزة ومدرباً رائعاً، متمنياً التوفيق للفريق في تحقيق أهدافه خلال الموسم الجديد.