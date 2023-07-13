الاتحاد يطلق حملة «الجو جيتسو للجميع»



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد الجو جيتسو أحدث حملاته ومبادراته المبتكرة بعنوان «الجو جيتسو للجميع»، وذلك لتشجيع كافة أفراد المجتمع، خاصة الأطفال والشباب على ممارسة رياضة الجو جيتسو.

وتهدف المبادرة إلى حثّ جميع أفراد المجتمع في مختلف المراحل السنية على ممارسة الرياضة واتخاذها أسلوب حياة، ويتعاون الاتحاد مع عدد من الشخصيات المؤثرة لتعزيز الوصول إلى الشرائح المستهدفة، حيث كانت البداية مع آمنة القبيسي أول فتاة من منطقة الشرق الأوسط تشارك في برنامج تجريبي لـ «الفورمولا إي»، وتخوض منافسات بطولة آسيا لـ «الفورمولا- 3» في عام 2019.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «نسعى من خلال حملة «الجو جيتسو للجميع» إلى التأكيد على أن ممارسة رياضة الجو جيتسو متاحة لعموم فئات المجتمع والأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم وأعمارهم ومستويات مهاراتهم».



وأضاف: «رياضة الجو جيتسو تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرتين، وهي رياضة دفاعية، يلعب العقل دوراً أساسياً فيها، لتوظيف طاقة الخصم والاستفادة منها، كما تُعد هذه الرياضة واحدة من أهم الرياضات التي يمكن للإنسان استثمارها، من أجل المحافظة على صحته وتعزيز لياقته البدنية، واكتساب تقنيات الدفاع عن النفس.

وكانت انطلاقة حملة «الجو جيتسو للجميع» من خلال مقطع فيديو تحفيزي تنقل فيه القبيسي حبها لرياضة الجو جيتسو، حيث تظهر في مقطع الفيديو أثناء خوضها للتدريبات واستعراض مهاراتها مع شمّا الكلباني، نجمة المنتخب الوطني للجو جيتسو، وتدعو أفراد المجتمع للانضمام إليهما وممارسة هذه الرياضة.

وتشهد الحملة التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية العام، مشاركة مجموعة من أفراد المجتمع وخبراء الصحة ونجوم الرياضة.

وتنسجم المبادرة مع رؤية اتحاد الجو جيتسو لنشر ثقافة الرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسين على مستوى الدولة وخارجها، وتهدف المبادرة إلى جذب مختلف شرائح المجتمع إلى الرياضة من خلال تسليط الضوء على مزاياها التنافسية والقيم التي تحملها، والتي تسهم في تحقيق الكثير من الفوائد على الصعيدين الفردي والاجتماعي».

وقالت آمنة القبيسي: «تسرني المشاركة في حملة «الجو جيتسو للجميع» لإلهام أفراد المجتمع، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، من خلال ممارسة هذه الرياضة، حيث أدرك تماماً الفوائد الكبيرة لممارسة الأنشطة الرياضية، والأثر الإيجابي لها على صحة الأفراد بشكل عام، ويسعدني استخدام منصتي لتشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضة واستكشاف إمكاناتهم، بالإضافة إلى إرساء قيم الانضباط واحترام المنافس والعمل الجماعي والصبر والتحمل والثقة بالنفس التي تتمثل في قيم الجو جيتسو».

وأكد اتحاد الجو جيتسو أن حملة «الجو جيتسو للجميع» من المتوقع أن تلاقي نجاحاً كبيراً وتسهم في زيادة انتشار الرياضة بين مختلف أفراد المجتمع كوسيلة لتحسين مستويات صحتهم البدنية والنفسية.