مهاجم شباب الأهلي الجديد.. زامل هالاند ولدغ «قطبي البوندسليجا»

مراد المصري (دبي)

أعلن نادي شباب الأهلي رسمياً عن التعاقد مع المهاجم مؤنس دبور «31 عاماً»، حيث سينضم اللاعب إلى صفوف «الفرسان» بعقد لمدة عامين، يسعى خلالها لتعزيز قوة التهديف للفريق الذي توج بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

ومرت مسيرة دبور بمحطات عديدة، ويُرجع المهاجم الإسرائيلي بزوغ نجوميته إلى المدرب الإسباني أوسكار جارسيا، الذي كان وراء الإيمان بموهبته خلال تدريبه فريق ماكابي تل أبيب الإسرائيلي على فترتين في موسم 2012-2013 وفي عام 2014، حيث كان يلعب دبور تحت قيادته، وهو ما جعل المدرب يطلب التعاقد معه عندما تولى مهمة قيادة فريق رد بُل سالزبورج النمساوي، حيث انضم دبور للفريق في عام 2016، وبدأ مشواره هناك تحت قيادة هذا المدرب، قبل أن يستكملها لاحقاً مع مدربين آخرين.

وزامل اللاعب خلال مسيرته الكروية العديد من اللاعبين، حيث يعتبر المالي ديادي ساماسيكو أكثر من خاض رفقته منافسات في 153 مباراة، إلى جانب لاعبين آخرين منهم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، عندما كان اللاعب في بداية مسيرته في صفوف سالزبورج، وذلك في مباراتين ضد نابولي في مسابقة الدوري الأوروبي وأمام لاسك في الدوري النمساوي خلال موسم 2018-2019، وقد سجل دبور هدفاً أمام نابولي، فيما سجل هالاند أمام لاسك.

وكانت لدبور محطات بارزة خلال مسيرته في الدوري الألماني رفقة هوفنهايم، حيث سجل في شباك قطبي «البوندسليجا» بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، فسجل دبور هدفاً في الفوز الكبير لفريقه على البايرن بنتيجة 4-1، لينهي مسيرة خالية من الخسارة في 32 مباراة بالدوري للفريق البافاري، عندما حول دبور كرة متقنة من فوق الحارس مانويل نوير في سبتمبر 2020، فيما زار شباك دورتموند في مناسبتين مختلفتين، وكل مرة سجل هدفاً في فبراير 2021، وأغسطس من نفس ذلك العام.

ويمتلك دبور مدرسة لتعليم كرة القدم للناشئين في مدينة الناصرة، مسقط رأسه، حيث يسعى بدوره لتحفيز الأجيال الصاعدة على ممارسة هذه اللعبة والسير على خطاه بالاحتراف الخارجي.