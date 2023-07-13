«شطرنج فتيات الشارقة» يدشن «عطلتنا غير»



الشارقة (الاتحاد)



دشن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، معسكر «عطلتنا غير»، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي خلال فصل الصيف، ويستمر المعسكر حتى 10 أغسطس المقبل، ويشهد ورشاً ثقافية، تعليمية، شطرنجية وورشاً للابتكار والاستدامة، ويقام المعسكر تحت شعار «اليوم لغد»، تزامناً مع شعار الدولة «عام الاستدامة»، كما ينظم النادي الورش بالتعاون مع الدوائر الحكومية بالشارقة، وذلك لاستثمار وقت الفراغ للصغار خلال فترة الصيف.

يعد المعسكر بوابة استقطاب لبطلات الغد في الشطرنج، حيث يشارك فيه أكثر من 50 طفلة تتراوح أعمارهن بين 5 و8 سنوات.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، أن المعسكر له الكثير من الأهداف، سواء في تنمية المهارات الإبداعية والثقافية لدى الصغار، كما يتعاون النادي مع مختلف الدوائر الحكومية في الشارقة، لتنظيم ورش تنمية التفكير الإبداعي والمبتكر، وغرس القيم الدينية والتراثية والتفكير المستدام، وكذلك يتعرف الطفل على «الإمارة الباسمة»، من خلال برنامج تثقيفي وترفيهي، ينظمه المعسكر كل أسبوع لمختلف الأماكن، بجانب تعرف الطفل على رياضة لعبة الشطرنج، والتي تكون بداية لاكتشاف موهبة أو بطل يمثل الإمارات في المستقبل.

وأضافت: النادي لديه الكثير من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي من شأنها أن تسهم في انتشار لعبة الشطرنج والترويج لها واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى التعاون مع الدوائر الحكومية، وزيادة الخبرات الإدارية في تنظيم الأحداث والفعاليات.