«السيتي» الأعلى «قيمة تسويقية» في «البريميرليج»



مراد المصري (دبي)



حافظ مانشستر سيتي على صدارة الفريق صاحب تشكيلة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في الدوري الإنجليزي، بإجمالي 1.19 مليار يورو، في الوقت الذي تمكن فيه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم «البلومون» من اعتلاء الصدارة العالمية للاعبي كرة القدم الأعلى قيمة تسويقية «194 مليون يورو»، متجاوزاً الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان «182 مليون يورو».

وحافظ «السيتي» على تفوقه، من خلال استقطاباته المدروسة، والبحث عن المشاريع طويلة الأمد، وفي حالة هالاند فإنه ما يزال يبلغ 22 عاماً، ويبدو في مسيرة تصاعدية، أسهم خلالها في قيادة الفريق إلى «الثلاثية التاريخية» خلال الموسم الماضي، بحصد ألقاب «البريميرليج»، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب البيانات الصادرة أمس، فإن «السيتي» شهد ارتفاعاً في القيمة التسويقية لتشكيلته من 1.11 مليار يورو العام الماضي، إلى 1.19 مليار يورو، حتى يوليو الجاري، فيما كان أرسنال صاحب النقلة الأكبر، حيث تبلغ القيمة لتشكيلته الحالية 1.07 مليار يورو، مقارنة بـ 648.2 مليون يورو في العام الماضي.

ورغم الصفقات العديدة التي قام بها تشيلسي خلال الصيف الماضي، إلا أنه جاء في المركز الثالث في «البريميرليج»، بقيمة 875.5 مليون يورو، يليه ليفربول «848.8 مليون يورو»، ومانشستر يونايتد «835.6 مليون يورو»، وتوتنهام «773.3 مليون يورو».

ودخل نيوكاسل على خط مزاحمة «سداسي المقدمة»، بارتفاع القيمة السوقية لتشكيلته إلى 577 مليون يورو، في زيادة كبيرة مقارنة بكونها بلغت 341.7 مليون يورو في العام الماضي، خصوصاً بعد ضمان الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويعتبر لوتون تاون الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء الإنجليزي، صاحب القيمة التسويقية الأقل للاعبيه «36.9 مليون يورو».