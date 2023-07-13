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الرياضي

«الأرجنتينية» و«أوليه» إلى نهائي «الأكاديميات الخليجية»

«الأرجنتينية» و«أوليه» إلى نهائي «الأكاديميات الخليجية»
13 يوليو 2023 14:00

 
عجمان (الاتحاد)

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تأهلت «الأكاديمية الأرجنتينية» و«أوليه البحرينية» إلى نهائي فئة 12 سنة، وفئة تحت 14 سنة، في النسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، التي تقام برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويستضيفها مركز كواترو الرياضي.
في فئة تحت 12 سنة، فازت «الأكاديمية الأرجنتينية» في نصف النهائي على «سفنتين فور الكويتية» 3-2، ونال محمد عمر الشامسي من «الأكاديمية الأرجنتينية» لقب رجل المباراة، وتفوق فريق «أوليه البحرينية» على «سمارت العُمانية» 3-1 بركلات الترجيح، بعد بالتعادل السلبي.
وفي فئة 14 سنة، فازت «الأكاديمية الأرجنتينية» على «سمارت العُمانية» بهدفين، ونال حمزة مهند لقب رجل المباراة، و«أكاديمية أوليه البحرينية» على «أكاديمية القصيم السعودية» بثلاثية، ونال أحمد بن جميع من أوليه جائزة رجل المباراة، ليصبح نهائي فئة 14 سنة بين «الأرجنتينية» و«أوليه»، وفي مباريات الترضية وتحديد المراكز، فازت «سفنتين فور الكويتية» على «المواهب الكويتية» 7-0، و«العطار» على «أنوار الأنبار» في «الديربي العراقي» بثلاثية.

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