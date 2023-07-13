الجمعة 14 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ماني للبيع!

ماني للبيع!
13 يوليو 2023 11:39

الرياض(د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني حددت مبلغ 30 مليون يورو من أجل بيع عقد المهاجم السنغالي ساديو ماني لأي نادٍ يرغب، خاصة في المملكة العربية السعودية. 

أخبار ذات صلة
مهاجم شباب الأهلي الجديد.. زامل هالاند ولدغ «قطبي البوندسليجا»
لاعبو البايرن تحت الفحص

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية اليوم عن ماركو نيبي، المدير التقني لبايرن قوله: «إن إدارة ناديه لا تمانع بيع عقد قائد المنتخب السنغالي». وقال:«سيحضر ساديو ماني للنادي، وقررنا الاجتماع معه لإبلاغه بالسماح بانتقاله لأي نادٍ يرغب فيه، سواءً كان في السعودية أو غيرها».
وربطت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية اسم ماني بالانتقال إلى دوري «روشن» السعودي، لتمثيل صفوف فريق أهلي جدة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى رغبة النصر في ضم الهداف التاريخي للسنغال. وانضم ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي، قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو، وبعقد يستمر حتى عام 2025.
وشارك ماني مع بايرن ميونيخ في 38 مباراة في الموسم الماضي، ونجح في إحراز 12 هدفاً وصناعة ستة أهداف، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.

ساديو ماني
بايرن ميونيخ
الأهلي السعودي
النصر
آخر الأخبار
نادي أبوظبي يتصدر «الإمارات للشطرنج»
الرياضي
نادي أبوظبي يتصدر «الإمارات للشطرنج»
اليوم 21:15
منتخب الشابات للسلة يطير إلى أميركا
الرياضي
منتخب الشابات للسلة يطير إلى أميركا
اليوم 21:00
قادة من فاغنر يدربون قوات من بيلاروسيا
عربي ودولي
فاغنر تدرّب قوات الدفاع في بيلاروسيا
اليوم 20:34
بلغ نهائي ويمبلدون.. ديوكوفيتش على مشارف «التفرد»
الرياضي
بلغ نهائي ويمبلدون.. ديوكوفيتش على مشارف «التفرد»
اليوم 20:33
«يويفا» يغرم يونايتد وبرشلونة بسبب «اللعب المالي النظيف»
الرياضي
«يويفا» يغرم يونايتد وبرشلونة بسبب «اللعب المالي النظيف»
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©