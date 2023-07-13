ماني للبيع!

الرياض(د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية سعودية أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني حددت مبلغ 30 مليون يورو من أجل بيع عقد المهاجم السنغالي ساديو ماني لأي نادٍ يرغب، خاصة في المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية اليوم عن ماركو نيبي، المدير التقني لبايرن قوله: «إن إدارة ناديه لا تمانع بيع عقد قائد المنتخب السنغالي». وقال:«سيحضر ساديو ماني للنادي، وقررنا الاجتماع معه لإبلاغه بالسماح بانتقاله لأي نادٍ يرغب فيه، سواءً كان في السعودية أو غيرها».

وربطت تقارير صحفية خلال الأسابيع الماضية اسم ماني بالانتقال إلى دوري «روشن» السعودي، لتمثيل صفوف فريق أهلي جدة، بينما أشارت تقارير أخرى إلى رغبة النصر في ضم الهداف التاريخي للسنغال. وانضم ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي، قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو، وبعقد يستمر حتى عام 2025.

وشارك ماني مع بايرن ميونيخ في 38 مباراة في الموسم الماضي، ونجح في إحراز 12 هدفاً وصناعة ستة أهداف، وتبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو.