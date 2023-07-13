يوبانكس.. مغامرة ملحمية وبصمة على الأراضي الإنجليزية

لندن (رويترز)

انتهت مغامرة كريستوفر يوبانكس الملحمية في ويمبلدون في دور الثمانية على يد دانييل ميدفيديف أمس، لكن اللاعب الأميركي الذي يشارك لأول مرة في ويمبلدون ترك بصمة لا تمحى في البطولة.

ومع انطلاق الضربات الناجحة من مضربه مثل الألعاب النارية، بدا اللاعب البالغ عمره 27 عاماً على استعداد لتكرار إنجاز الأسطورة الأميركية جون ماكنرو بالوصول إلى قبل النهائي في أول ظهور له.

وفي النهاية نفدت ذخيرته وخسر 6-4 و1-6 و4-6 و7-6 و6-1 أمام المصنف الثالث، حيث تلقى حفاوة بالغة عند مغادرته ملعب رقم واحد.

وألقى أسلوبه الهجومي الذي يتميز بضربات الإرسال القوية والضربات المباشرة من على الشبكة وإعادة الضربات بسرعة بعشق طالب جامعة جورجيا السابق في قلوب جمهور الملعب رقم واحد وكذلك في سجل الأرقام القياسية.

وشهدت مسيرة يوبانكس في ويمبلدون 321 ضربة ناجحة، متفوقا على الرقم القياسي لمواطنه أندريه أجاسي عام 1992.

وبين 1244 نقطة تنافس عليها خلال خمس مباريات في نادي عموم إنجلترا، انتهى 26% منها بضربة ناجحة من يوبانكس ليصبح أفضل لاعبي البطولة في ذلك.

وأطلق اللاعب الأميركي 102 ضربة إرسال ساحقة حتى دور الثمانية جعلته أيضاً في الصدارة، بينما مغامرته على الشبكة منحته 168 نقطة بنسبة نجاح بلغت 68 %.

لكن بغض النظر عن الإحصائيات، فإن يوبانكس، الذي وصل إلى قائمة أفضل مئة لاعب العام الماضي وكان يعمل معلقاً على اللعبة بشكل غير دائم، أذهل جماهير ويمبلدون بأدائه المتدفق وشخصيته الجذابة وحقيقة أنه كان يلعب والابتسامة تعلو وجهه.

وتغلب يوبانكس، الذي فاز بأول ألقابه في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في مايوركا قبل أسبوع واحد من انطلاق ويمبلدون، على البريطاني كاميرون نوري والمصنف الخامس ستيفانوس تيتيباس في طريقه إلى دور الثمانية.

وبدا أن أسلوبه السهل قد نال من ميدفيديف حتى فرض اللاعب الروسي المصنف الثالث كلمته، وقال يوبانكس إنه أدرك أخيراً ما حققه.

وأضاف اللاعب الأميركي للصحفيين: «أعتقد أنني هدأت صباح أمس قليلاً بعد أن استيقظت، وأدركت أنني جاهز لخوض مباراة دور الثمانية في بطولة كبرى. هذا رائع حقاً».

«لقد امتلأ هذان الأسبوعان أو الثلاثة بالإيجابيات. لم أفز على ميدفيديف. أشعر بخيبة أمل حيال ذلك. إنه أمر مؤسف بالنسبة لي. لكنني أعتقد أنني أظهرت الكثير من الإشارات الإيجابية التي يمكنني المضي قدماً فيها، لذلك أنا على ما يرام بهذا الشأن».

وأطلق يوبانكس 74 ضربة ناجحة مذهلة ضد ميدفيديف، لكنه ارتكب أيضاً 55 خطأ سهلاً.

وأضاف اللاعب الأميركي «إنه أسلوب لعب لدي منذ أن بدأت بالفعل في لعب التنس على المستوى الأعلى، منذ أن كنت مراهقاً. أنا على ما يرام وأتعايش مع ارتكاب الأخطاء».

وسيقفز يوبانكس إلى أفضل مركز له في مسيرته بالتصنيف العالمي عندما يحتل المركز 31 بعد تألقه في ويمبلدون، ورغم أن حلمه انتهى فإنه سيعود إلى وطنه بإيجابيات هائلة.

وقال: «أعتقد أن ذلك يخبرني أنه عندما أستمتع وألعب دون قلق، فأنا لاعب تنس جيد».