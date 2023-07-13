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الرياضي

ماونت يصدر الفخر إلى جماهير يونايتد

ماونت يصدر الفخر إلى جماهير يونايتد
13 يوليو 2023 11:01

لندن(رويترز)

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وعد ميسون ماونت لاعب وسط مانشستر يونايتد، بأن يجعل الجماهير فخورة بعد خوضه أول مباراة له مع الفريق خلال الفوز 2-صفر على ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية أمس في مباراة ودية في أوسلو.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاماً انضم إلى يونايتد في وقت سابق من الشهر الحالي قادماً من تشيلسي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (71.45 مليون دولار).
وقال لمحطة يونايتد التلفزيونية بعد خوض أول 45 دقيقة في المباراة: «عندما وصلنا إلى الملعب، كانت المساندة رائعة. لقد ساندتنا الجماهير ومن المدهش أن نرى ذلك.
»هذا ما نريد أن نلعب من أجله ونريد أن نجعلهم فخورين«.
وأشاد المدرب إريك تن هاج بأولى صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث يتطلع المدرب الهولندي إلى تعزيز تشكيلته قبل عودة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا.
وقال:» لقد كان رائعاً، لكن يمكننا توقع ذلك. لديه العديد من المهارات وأنا متأكد من أننا سنستمتع كثيراً بأدائه. سيساهم في تطوير أدائنا بالتأكيد".
ويبدأ يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل على أرضه ضد ولفرهامبتون واندرارز.

ماسون ماونت
مانشستر يونايتد
تشيلسي
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