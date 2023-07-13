بنما يفجر المفاجأة في «الكونكاكاف الذهبية»

ميامي (أ ف ب)

فجّر منتخب بنما مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الولايات المتحدة المضيفة، من الدور نصف النهائي لكأس الكونكاكاف الذهبية لكرة القدم، بركلات الترجيح 5-4، في سان دييجو، ليضرب موعداً في النهائي مع المكسيك الفائزة على جامايكا 3-صفر.

وأخفق المنتخب الأميركي، الذي شارك من دون لاعبيه المحترفين في أوروبا، في حجز مكان له في النهائي للمرة الثانية فقط منذ العام 2003.

وودّع أصحاب الأرض المسابقة، بعد الخسارة بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.

وعبّر مدرب بنما توماس كريستيانسن عن سعادته «بلوغ هذا النهائي هو حلم لكل بنمي، كان علينا مواجهة المعاناة للحصول على هذا الفوز، لكنه الطريقة الأفضل للاستمتاع به».

وانتزعت بنما التقدم في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي عن طريق إيفان أندرسون، لكن بعد ست دقائق، تمكن الأميركيون من معادلة النتيجة عبر جيسوس فيريرا من تسديدة طائرة.

واعتبر بي جي كالاهان مدرب الولايات المتحدة المؤقت، الذي سيحل مكانه الآن جريج برهالتر، أنه «على الرغم من الهزيمة، اكتسب فريقه الشاب خبرة قيّمة في البطولة، وما قلته للرجال هو أنني فخور بهم، اأنهم متكاتفون معاً، واستمروا في الاستجابة للشدائد».

وأضاف «نشعر بالألم في الفترة القصيرة القادمة، لكنني أؤمن حقاً على المدى الطويل، بأننا اكتسبنا الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة، وسيؤتي ثماره لنا في المستقبل».

من جهة أخرى، يدخل المنتخب المكسيكي إلى المواجهة النهائية، وهو المرشح الأوفر حظاً ضد منتخب بنما الذي لم يسبق له الفوز باللقب، لكنه سبق أن يبلغ النهائي في محطتين سابقتين عامي 2005 و2013 وخسرهما آنذاك أمام الولايات المتحدة نفسها.

ولم يواجه المنتخب المكسيكي مشاكل جمّة لتخطي عقبة جامايكا، وتناوب على تسجيل الأهداف الثلاثة كل من هنري مارتن «2»، ولويس تشافيز «30» وروبرتو ألفارادو «92»، وتقام المباراة النهائية في 16 يوليو الحالي.