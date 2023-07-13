السنوسي «الأجنبي الثالث» في قائمة «الصقور»

رأس الخيمة (الاتحاد)



تعاقدت شركة نادي الإمارات لكرة القدم رسمياً مع الدولي الليبي السنوسي الهادي، ليكون اللاعب الأجنبي الثالث، إلى جانب البرازيلي ديجو أكوستا، والكاميروني فرانك كوم، وتواصل الإدارة متابعة عدد من اللاعبين، ومن المتوقع أن يحسم اختيار «الأجنبي الرابع» قريباً.

وأكدت إدارة الشركة ترحيبها بانضمام لاعب محترف مثل السنوسي إلى الفريق، والذي سيكون بمثابة الداعم الرئيسي لـ «الصقور».

وأحرز السنوسي عدداً كبيراً من الأهداف مع فرق عدة، ويملك الخبرة التي تؤهله لدعم وإثراء الأداء الفني للفريق.

وتألق السنوسي مع منتخب ليبيا وفريق العربي الكويتي، وبدأ مسيرته الاحترافية في نادي الاتحاد عام 2015، وانتقل إلى الجبلين في السعودية، ومنه إلى العربي الكويتي، قبل التعاقد حالياً مع «الصقور»، وهو من مواليد 26 فبراير 1994.