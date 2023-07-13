جولر «لؤلؤة مدريد» والسعودية «أرض الأحلام»!



عمرو عبيد (القاهرة)



وصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية النجم التركي أردا جولر، بأنه بمثابة «هدية ثمينة» لفريقه الجديد، ريال مدريد، بعدما تحدثت بانبهار شديد عن ظهوره الرائع في بداية تدريبات «الملكي»، استعداداً للموسم المقبل.

وقالت إن ابن الـ18 عاماً أقنع المدرب أنشيلوتي، وفاجأ الجميع في معسكر الريال التدريبي، بمهاراته الفائقة ولمساته الإبداعية التي شبهتها الصحيفة بأداء الأسطوري، زين الدين زيدان، وقالت «ماركا» إن جولر ينتظره الكثير من العمل والإعداد، لكنه قد يكون «مفاجأة» الفريق الأول هذا الموسم، لا سيما أن أفراد الجهاز الفني وصفوه بـ«اللؤلؤة» التي تحتاج إلى عناية فائقة!

وبعد «الصدمة» التي أحدثتها تلك الصفقة داخل «قلعة البارسا»، انطلقت الصحف الكتالونية للتعبير عن سعادتها بحسم صفقة المهاجم البرازيلي الصغير أيضاً، فيتور روكي، وقالت «سبورت» إن المهمة الأولى تمت بنجاح، واستحوذ «البلوجرانا» على نجم موهوب صاعد لم يتجاوز الـ18 من عمره، بينما أشارت إلى اقتراب النادي من التعاقد مع لاعب الوسط المدافع المخضرم، أوريول روميو، حيث ترى الصحيفة أن لمسات أخيرة تبقى لإقناع جيرونا بالتخلي عن لاعبه.

في حين عادت «موندو ديبورتيفو» للحديث مرة أخرى عن برناردو سيلفا، مؤكدة أن برشلونة سيُجاهد بكل قوة للتعاقد معه، خاصة أن تشافي يتمسك بالنجم بالبرتغالي، ويراه «حجر زاوية» مهم جداً في معركته بدوري الأبطال خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن رغبة اللاعب ووعد سابق من مدربه جوارديولا يزيدان من حماس «البارسا» في طريق التعاقد معه، لكنها أكدت أن الأمور مُعقدة وليست سهلة أبداً، لا سيما أن سيلفا يرتبط بعقد مُستمر مع مانشستر سيتي، الذي لن يُفرّط فيه بسهولة وسيُكلّف «البارسا» الكثير من المال، في ظل قواعد «الليجا» صارمة التي يخضع لها النادي حالياً، وإذا كان انتقال جوندوجان إلى برشلونة قد يُشجّع برناردو على اللحاق به، فإن محبة وتقدير جوارديولا له وأهميته في «منظومة بيب» قد تمنع هذا الحلم من الاكتمال، على الأقل في الموسم المقبل!

وفي إنجلترا، يبدو أن توتنهام يُحارب بشراسة من أجل الإبقاء على نجمه الأول، هاري كين، حيث كتبت «ميرور» عن تقديم إدارة «الديوك» عرضاً جديداً لإقناع هدافه بالبقاء، وعدم الاستجابة لإغراء بايرن ميونيخ، خاصة أن الرئيس ليفي يرفض تماماً بيع كين، مما دفع إدارة «البافاري» للتفكير بالتريث وانتظاره «حراً» نهاية الموسم، وكشفت الصحيفة عن الظهور «المرح» للنجم الإنجليزي عقب عودته إلى تدريبات «السبيرز»، وقالت إن ابتسامته قد تعكس قرب اقتناعه بالبقاء بالفعل.

أما «ستار سبورت»، فقد أكدت أن جوردان هندرسون، نجم وقائد ليفربول، يرغب في استكمال مسيرته الكروية داخل إنجلترا، ولا يود الابتعاد عن وطنه، ولهذا يبدو الاحتمال الأقرب أنه سيرفض العرض المالي الكبير الذي قدمه الاتفاق السعودي للتعاقد معه، بإيعاز وتشجيع من المدرب ستيفن جيرارد، كما خطف الدوري السعودي أيضاً الأضواء في الصحف الإيطالية، حيث وصفته «لاجازيتا» بأنه «أرض الأحلام الجديدة» في الكرة العالمية، بعد استقطاب أكبر النجوم الأوروبيين خلال «الميركاتو» الحالي، بأرقام خيالية وصفقات مدوية، كان آخرها سيرجي سافيتش الذي رحل عن لاتسيو نحو الهلال السعودي مقابل 40 مليون يورو، بجانب تقاضيه راتباً سنوياً يصل إلى 20 مليوناً.

ورغم اعتراض أو عدم اقتناع النجم الألماني الأسطوري، ميروسلاف كلوزه، الذي ختم مسيرته في لاتسيو، ونقلت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» تصريحاته في حوار حصري بقوله «إنه لم يفهم تلك الخطوة من جانب سافيتش»، إلا أنها أشارت إلى إمكانية حدوث مفاجأة، فيما يتعلق بوضع البلجيكي لوكاكو أيضاً، حيث لا يزال هناك ضغط سعودي للحصول على خدمات «الدبابة»، الذي قالت الصحيفة إن وضعه الآن بات مكشوفاً تماماً، حيث أكد المدرب إنزاجي أن إنتر ميلان سيقوم بعمل كل شيء ممكن للإبقاء على لوكاكو، من أجل دعم «الأفاعي» الذي يضع الآن الفوز بلقب «الكالشيو» هدفه الأول في الموسم المقبل، لكن الإنتر لا يواجه تعنت تشيلسي والإغراء السعودي، بل إن دخول يوفنتوس بقوة يزيد تعقد الأمر!