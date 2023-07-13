أنس جابر «مربع الذهب» في «ليلة الثأر»



لندن (أ ف ب)

ثأرت التونسية أنس جابر «المصنفة سادسة» من الكازخستانية إيلينا ريباكينا «الثالثة»، وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بالفوز عليها 6-7 و6-4 و6-1 في ربع النهائي.

وخلافاً لما حدث الموسم الماضي، حين خسرت جابر نهائي البطولة الإنجليزية أمام ريباكينا بثلاث مجموعات، انقلبت الأدوار هذا العام، وكان الانتصار من نصيب التونسية التي تبلغ دور الأربعة للمرة الثالثة في البطولة الكبرى، من أجل مواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية، والفائزة على الأميركية ماديسون كيز.

وقالت جابر إنها «سعيدة جداً بالأداء الذي قدمته، كان هناك الكثير من المشاعر، لا سيما في مواجهة لاعبة تُرسِلُ بشكل جيد جداً، أنا سعيدة لأني قمت بكل شيء، صرخت، غضبت ثم تحليت بالهدوء وركزت، أمل أن أتمكن من التحكم بمشاعري بهذه الطريقة في المباراتين المقبلتين «نصف النهائي وبعدها النهائي في حال وصلت إليه».

وبعد هذا الانتصار الذي تحقق في ساعة و53 دقيقة، ستكون جابر أمام مواجهة صعبة أخرى ضد سابالينكا التي تتفوق على التونسية، من حيث المواجهات المباشرة بثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، كانت في أول لقاء بينهما عام 2020 في الدور الثالث لبطولة رولان جاروس.

وبدورها، بلغت سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، نصف النهائي للمرة الثانية في مسيرتها بفوزها على كيز 6-2 و6-4.

وتخوض سابالينكا نصف نهائي بطولة كبرى للمرة السادسة في مسيرتها، علماً أنها نجحت مرة واحدة في بلوغ النهائي عندما حققت لقب أستراليا المفتوحة مطلع العام.

وعند الرجال، واصل ألكاراس مشواره الأفضل في البطولة الإنجليزية، بعدما نجح في التأهل إلى نصف النهائي بفوزه على الدنماركي هولجر رونه السادس بثلاث مجموعات 7-6 و6-4 و6-4 في ساعتين و20 دقيقة، في أول لقاء بين لاعبين تحت 21 عاماً في ربع نهائي البطولة الإنجليزية خلال عصر الاحتراف «منذ 1968».

وبات ألكاراس بذلك أصغر لاعب يصل نصف نهائي البطولة منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2007 «20 عاماً أيضاً لكنه كان أصغر من الإسباني بـ17 يوماً».

وعلى غرار مدفيديف الذي لم يذهب سابقاً أبعد من الدور الرابع، يعتبر الوصول الى دور الأربعة أفضل نتيجة لألكاراس، بعدما انتهى مشواره عند الدورين الثاني والرابع في العاميين الماضيين.

ويخوض الإسباني المتوج بطلاً لفلاشينج ميدوز العام الماضي خلفاً لمدفيديف الذي غاب عن البطولة لمنع الروس والبيلاروس من المشاركة، غمار نصف النهائي للمرة الثانية توالياً في البطولات الكبرى، على أمل ألا يتكرر مشهد رولان جاروس حين خسر أمام ديوكوفيتش.

والآن تنتظر ألكاراس مواجهة حامية مع مدفيديف الذي أقصى الإسباني من الدور الثاني للبطولة الإنجليزية عام 2021، قبل أن يرد ألكاراس اعتباره في نهائي دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز هذا العام.

ويخوض الروسي بالتالي غمار نصف النهائي للمرة السادسة في البطولات الكبرى التي أحرز أحد ألقابها مرة واحدة عام 2021 في فلاشينج ميدوز الأميركية، حيث وصل إلى النهائي أيضاً عام 2019 ونصف النهائي بعدها بعام.