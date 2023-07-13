«البارسا» عينه على «وجه مألوف»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة النقاب عن بعض طلبات تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا»، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وقال إنه بعد التعاقد مع لاعب الوسط الألماني ألكاي جوندوجان «32 عاماً» لاعب مانشستر سيتي السابق، وقلب الدفاع الإسباني إنيجيو مارتينيز«32 عاماً» لاعب أتليتك بلباو «2018-2023»، والبرازيلي الشاب فيتور روكي «18عاماً» لاعب أتليتكو باراناينسي، وإن كان هذا الأخير لن ينضم إلى برشلونة إلا في «صيف 2024»، فإن تشافي ما زال يريد 3 لاعبين آخرين، حيث يأمل في ضم لاعبي وسط آخرين وظهير أيمن، ويعتبر الإسباني أوريول روميو لاعب وسط جيرونا أحد هؤلاء الثلاثة، وسيتم توقيع اتفاق معه خلال أيام.

أما لاعب الوسط الثاني فهو صاحب «وجه مألوف» عند «البلاوجرانا»، حيث سبق له اللعب في برشلونة في بداياته، وهو تياجو ألكانتارا «32 عاماً» الذي يلعب حالياً لليفربول الإنجليزي، حسبما ذكرت صحيفة سبورت، وهو اختيار ذكي بالنسبة لبرشلونة، لأنه يجيد الأرتكاز «رقم 6» أو «رقم 8»، غير أن موافقة «الريدز» على بيعه تبدو صعبة لتمسك النادي الإنجليزي به، وربما تكون الإعارة هي الحل.

أما الظهير الأيمن، لم يستقر عليه رأي تشافي بعد، خاصة بعد أن خذله مواطنه سيزار إزبليكويتا ظهير أيمن تشيلسي، والذي استمر مع «البلوز» في الموسم المنتهي، ثم رحل هذا الصيف إلى أتلتيكو مدريد.

وبدأ تياجو ألكانتارا المولود في إيطاليا لوالدين برازيليين، مسيرته الاحترافية في برشلونة

«2008- 2013»، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الألماني «البوندسليجا»، حيث لعب لبايرن ميونيخ 7 مواسم حتى 2020، حصل خلالها على 7 بطولات دوري، كما حصد دوري الأبطال في 2020، وانتقل بعدها إلى ليفربول، وما زال يلعب له حتى الآن، وإن كان مستواه تراجع كثيراً عما كان عليه في «البايرن»، بسبب كثرة الإصابات، ولعب ألكانتارا لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و18 و19 و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2011.