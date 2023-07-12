ميسي يؤكد جاهزيته لـ«الحياة الجديدة»

برلين (د ب أ)

أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استعداده لحياته الجديدة في الولايات المتحدة بعد الانضمام إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأميركي، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، في تصريحات لقناة «بوبليكا» التلفزيونية الأرجنتينية قبل تقديمه الرسمي: «أشعر بحال جيد، نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه».

ورغم أن مستوى الدوري الأميركي لكرة القدم، لا يقارن بمستويات مسابقات الدوري الأوروبية، لا يرغب ميسي في التراخي أو الاستمتاع براحة.

وأوضح ميسي: «الذهاب إلى الولايات المتحدة لن يغير عقليتي أو موقفي»، مؤكداً أنه سيحاول الأداء بأعلى مستوى.

ولدى سؤاله بشأن الاعتزال، قال ميسي: «لا أعرف متى يحين هذا الوقت، لا أفكر بهذا الشأن». وذكرت تقارير إعلامية، أن ميسي يتواجد بالفعل في منزله في فلوريدا بعد أن قضى إجازة في جزر الباهاما. ويخطط إنتر ميامى لإقامة فعالية يوم الأحد المقبل لتقديم نجمه الجديد بشكل رسمي.