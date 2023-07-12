خيول الإمارات تخوض تحديات ««جولاي» في نيوماركت

محمد حسن (دبي)

يشهد مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة مساء اليوم، فعاليات مهرجان «جولاي»، الذي يقام على مدى 3 أيام، ويتضمن مجموعة من السباقات الرفيعة، بالإضافة إلى تميزه بالفعاليات المصاحبة والتي تشمل عالم الموضة والأزياء.

ويستهل المهرجان بحفل «يوم السيدات»، ويشتمل على 7 أشواط، أبرزها سباق «برينسيس أوف ويلز ستيكس» للفئة الثانية لمسافة الميل ونصف الميل، في الشوط الرابع، ويضم قائمة قوية من الخيول من بينها أبطال سابقون.

ويمثل الإمارات في السباق الثلاثي «أديار» و«جلوبال ستورم» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، بجانب «إصرار» لشادويل، بإشراف جون وثادي جوسدن، ويشارك أيضاً «جراند ألاينس».

ويعتبر «أديار» بطل الديربي 2021، الأبرز، حيث يعود إلى المسافة التي حقق عليها الفوز بسباقي الديربي وكنج جورج السادس وكوين اليزابيث ستيكس، وقدم ابن «فرانكل» في آخر مشاركة له بسباق برنس أوف ويلز ستيكس في رويال آسكوت أداء قوياً، حينما ركض بوتيرة واحدة وحل ثالثاً خلف كل من «مستهدف» و«لوكسمبورج».

وتشهد بقية أشواط الحفل مشاركة إماراتية مميزة، حيث يشهد الافتتاح حضور «كاسيل واي»، بإشراف شارلي أبلبي، في الشوط الأول سباق بحرين تروفي للفئة الثالثة على مسافة 13 فيرلونج، كما يشهد الشوط مشاركة «ثينك فيرست» لسلطان علي.

ويشهد الشوط الثالث «بيت 365»، لمسافة 6 فيرلونج، مشاركة كل من «تجلى» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«أنيميت» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«تاف أينف» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

ويضم الشوط الخامس سباق بريتش ستاليونز ستد، كلاً من «دبي تريجر» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، و«جميرا بريز» لعبد الله المنصوري، بإشراف جورج مارجرسون.

ويدفع جودلفين بالجواد غير المهزوم «إمبريال أمبرور»، الذي يتطلع لتحقيق فوزه الثالث على التوالي على مسافة الميل في الشوط السادس على لقب سير هنري سسيل ستيكس «قوائم»، كما ينافس في الشوط أيضاً من خيول الإمارات «إيمبستو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«مستبشر» لشادويل.