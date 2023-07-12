«البايرن» يقدم عرضاً ثالثاً لتوتنهام من أجل كين!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن بايرن ميونيخ الألماني يرفض الاستسلام، أو رفع «الراية البيضاء»، فيما يتعلق بمحاولة الحصول على خدمات النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وبعد أن تقدم «البافاري» بعرضين قوبلا بالرفض من جانب «السبيرز»، الأول بـ 70 مليون يورو، والثاني بـ 80 مليون يورو، ها هو يقدم عرضاً ثالثاً، حسبما ذكرت شبكة «إسبن» وصحيفة «ليكيب»، بمبلغ يتراوح بين 90 و95 مليون يورو، بخلاف المتغيرات الأخرى، بل إن الصحيفة الفرنسية أكدت أن «البافاري» على استعداد لأن يصل بالعرض إلى 100 مليون يورو وأكثر، من أجل ضم هذا النجم الهداف، الذي ينتهي عقده مع ناديه في «صيف 2024»، والذي لن ينل شرف اللعب في أي من البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.

ويتلهف كابتن منتخب «الأسود الثلاثة» الإنجليزي على الانضمام لبطل الدوري الألماني «البوندسليجا»، بعد أن التقى سراً في لندن خلال مايو الماضي مع الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ «البايرن»، وهو اللقاء الذي أغضب كثيراً دانييل ليفي رئيس «السبيرز»، وزاده تصميماً على الاحتفاظ بنجمه وهدافه الأول وقائد الفريق لعام آخر على الأقل، بل واقترح عليه راتباً جديداً يصل إلى 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، علماً بأن راتبه الحالي 200 ألف جنيه استرليني فقط.

ويرفض كين بدوره الاستسلام لإغراءات ناديه، ويأمل في أن تتضح الصورة، ويتحدد مصيره قبل انطلاق الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، غير أن البايرن وتوتنهام يدركان جيداً أن هذا الملف قد يطول أمده كثيراً إلى ما بعد عودة فاعليات الموسم الجديد.

وقالت «ليكيب»: إذا كانت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أشارت مؤخراً إلى أن توتنهام ورئيسه دانييل ليفي لن يقبلا أقل من 100 مليون يورو للاستغناء عن خدمات كين، فإن العرض الثالث لـ «البايرن» يقترب مما يطلبه «السبيرز»، ما يعني إمكانية توصل الطرفان إلى حل وسط لإنهاء الصفقة.