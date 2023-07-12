شرودر: «التدريبات المكثفة» أهم من «عدد الوديات»

دبي (الاتحاد)



أكد الهولندي ألفريد شرودر المدير الفني للعين، أهمية التحضير الجيد خلال الفترة الحالية المهمة من الإعداد، في رفع كفاءة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد في أغسطس المقبل.

ويقيم «الزعيم» معسكره الخارجي في إسبانيا، بمشاركة لاعبي الفريق الأول والرديف، وينفذ الجميع برنامجاً بدنياً وفنياً وتكتيكياً مكثفاً، ويتوقع أن يخوض 4 تجارب ودية فقط خلال التجمع الحالي، على أن تعود البعثة إلى الدولة يوم 29 يوليو الجاري، على أن يستأنف «البنفسج» التحضيرات بمعسكر داخلي، يخوض خلاله تجربتين، ليصل العدد إلى 6 لقاءات، قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين».

وبشأن الاكتفاء بتجارب أقل في المعسكر الخارجي، قال شرودر: «مستمرون في الحصص التدريبية الصباحية، واستغرق مران اليوم ساعتين ونصف الساعة، صحيح أن زمن المران يبدو طويلاً، إلا أن هذا النوع من التدريبات مطلوب في هذه المرحلة من الإعداد، تتخللها برامج خاصة بالجري وتقوية العضلات، إلى جانب الفقرات التكتيكية حتى يصل الفريق إلى درجة الجاهزية العالية، ويدرك الجميع المطلوب منهم، مع انطلاقة المسابقات الرسمية».

وأضاف: «تحدثت مع الإدارة حول أهمية الجرعات التدريبية في مرحلة الإعداد الخارجي، وأوضحت لهم بأنني لا أحتاج خلالها إلى عدد كبير من المباريات الودية، بقدر تجهيز اللاعبين عبر التدريبات المكثفة، والواقع يؤكد أن الفريق يخوض مباراة في الأسبوع، تتخللها عدة حصص تدريبية بصورة يومية، ما يؤكد على أهمية التدريبات في كرة القدم، ليتعلم اللاعبون في كل وقت ما يجب أن يقوموا به خلال المباريات الرسمية».

وأشاد شرودر بمردود اللاعبين خلال التدريبات اليومية منذ بدء المعسكر، وقال: سعيد للغاية بمردود اللاعبين وجديتهم، وحرصهم والتزامهم في المعسكر، بالإضافة إلى رغبتهم القوية للخروج من البرامج التدريبية، والمحاضرات الفنية التي نعقدها بصفة يومية بالمكاسب المرجوة، كما أنني سعيد كذلك بإمكانيات ومقدرات لاعبي الفريق العالية، ونعمل مع بعضنا البعض بصورة متواصلة طوال الوقت لبلوغ الهدف الذي نسعى إليه من برامج الإعداد للموسم في إسبانيا».

وأضاف: نعمل في المعسكر على تنفيذ برامج تدريبية صعبة وقوية طوال الوقت، ونتطلع إلى لقاء جماهير النادي بعد 3 أسابيع، ونحن في أفضل درجات الجاهزية للموسم الجديد، لنعمل على تحقيق طموحات العين، ونحتفل في نهاية الموسم بوقفة الجمهور إلى جانب الفريق، في جميع التحديات، وجني ثمار الجهود التي نبذلها في المرحلة الحالية من الإعداد».