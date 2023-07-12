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«الثقافة والسياحة» تقدم باقات جماهيرية لمنافسات «يو إف سي»

«الثقافة والسياحة» تقدم باقات جماهيرية لمنافسات «يو إف سي»
12 يوليو 2023 15:15

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن مجموعة من باقات الإقامة الفندقية الحصرية لتتيح للجمهور الاستمتاع ببطولات يو إف سي وأجواء أسبوع أبوظبي للتحدي، التي تعود إلى العاصمة، مع بطولة يو إف سي 294 في 21 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا.
وتوفر أبوظبي، الوجهة الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، أجواء مميزة للراغبين في حضور منافسات أسبوع أبوظبي للتحدي، الفعالية السنوية المليئة بالحماس، حيث تتيح لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم حجز إقامة فندقية حصرية مع تذاكر لحضور بطولة يو إف سي، قبل موعد طرح التذاكر العام. 

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وتوفر الباقات الفندقية للجمهور فرصة مميزة للاستمتاع بالفعاليات المختلفة التي تقدمها أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للتحدّي، بما في ذلك بطولة يو إف سي 294.
وتحظى نزالات يو إف سي بإقبال كبير، حيث نفدت تذاكر بطولة يو إف سي 280، التي أقيمت العام الماضي سريعاً، مما يجعل مهمة تأمين تذاكر البطولة في الوقت المناسب تحدياً دائماً.
وتنطلق بطولة يو إف سي 294، أحدث فعاليات يو إف سي في أبوظبي، في إطار الشراكة الراسخة بين يو إف سي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي منذ عام 2019، ومن المتوقع أن يتضمن جدول الفعاليات نزالات مشوقة ومرتقبة تمنح الحضور تجربة استثنائية.

أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
يو إف سي
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