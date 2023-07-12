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شباب الأهلي يستقبل حارب ودبور

شباب الأهلي يستقبل حارب ودبور
12 يوليو 2023 16:30

 
مراد المصري (دبي)

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التحق حارب سهيل بمعسكر شباب الأهلي المقام حالياً في صربيا، تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد، حيث تأخر انضمامه لـ «ظروف خاصة»، قبل أن يتوجه منفرداً أمس الأول إلى تدريبات «الفرسان».
ونجح حارب سهيل لاعب منتخبنا «20 عاماً» في الوجود بقوة في صفوف شباب الأهلي، وفرض نفسه تحت قيادة المدرب الجديد الصربي ماركو نيكوليتش الذي يقوم بالتعرف على قدرات اللاعبين بشكل مباشر خلال المعسكر التحضيري، وذلك بعدما تابع الفريق من خلال التقارير قبل توليه المهمة.
ووصل أيضاً مؤنس دبور اللاعب الإسرائيلي من أصول عربية إلى صربيا، لإكمال إجراءات انتقاله من هوفنهايم الألماني إلى شباب الأهلي، حيث خضع للفحص الطبي لتوقيع عقد لمدة موسمين.
ويملك المهاجم مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، أبرزها مع جراسهوبرز السويسري، ورد بُل سالزبورج النمساوي، وإشبيلية الإسباني وهوفنهايم.
ويشكل دبور أحد الحلول الهجومية، في وقت ما زال فيه البحث جارياً عن استقطاب لاعب وسط، حيث ما زالت إدارة «الفرسان» تدرس الخيارات لاستقطاب عنصر يمكنه تقديم الإضافة خلال الموسم المقبل.
يذكر أن الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، والأوزبكي عزيز جانييف، تم تجديد عقديهما للموسم المقبل، فيما يتم إعادة قيد المدافع الصربي بوجدان، بعد عودته من الإصابة التي أبعدته خلال الموسم الماضي، وظهر بمستويات جيدة خلال المعسكر.

 

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