21 لاعباً في معسكر منتخب السلة لبطولة «وليام جونز»

علي معالي (دبي)

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة السلة، بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، 21 لاعباً لخوص المعسكر التدريبي الذي يبدأ اليوم في أكاديمية فادي الخطيب بدبي، وذلك استعداداً لخوض المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 وكأس العالم، المقررة في نوفمبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبين، قيس عمر، حسين خالد، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف من نادي شباب الأهلي، وراشد أيمن عبدالعزيز خليفة، ومحمد محمود من نادي الوصل، وحسن عبدالله، مامادو نداي، فيصل محمد، راشد سالم من نادي النصر، وجاسم محمد، عمر خالد، محمد الهاشمي، راشد ناصر، يوسف وسيم، محمود وسيم، هزاع الشبيبي من نادي الشارقة، ومحمد عبدالرحمن الحمادي ومحمد توفيق الجسمي من البطائح.

أكد عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات، على تلقي دعوة من الاتحاد السوري لخوض مباراتين مع المنتخب السوري خلال الفترة من الأول حتى السادس من أغسطس المقبل، وأن الاتحاد في انتظار الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرياضة على تلبية هذه الدعوة من عدمها.

وقال الفردان: «الفترة المقبلة تعتبر من أهم محطات تجهيز منتخبنا الوطني لخوض المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 وكأس العالم، المقررة في نوفمبر المقبل، وهناك مخطط متميز تم ترتيبه ونسعى إلى تطبيقه حتى نصل للمنافسات النهائية بشكل مناسب يليق بالمنتخب في هذه الأجواء التنافسية القوية على مستوى القارة الآسيوية».

وأضاف: «برنامج إعداد المنتخب يتضمن عدة محطات يخوض خلالها مباريات ما بين رسمية وودية، من أهمها المشاركة في دورة وليام جونز المقررة في الصين تايبيه خلال الفترة من 10 حتى 20 من الشهر المقبل، وهي واحدة من أقوى البطولات، حيث تشارك فيها منتخبات كبيرة من أميركا والصين وأفريقيا وكل أنحاء العالم، نظراً لقوتها ومستواها الفني العالي جداً، وهي المرة الثانية التي نشارك فيها في البطولة بعد الأولى في عام 2011».

وتابع الفردان: «المحطة التالية سيشارك خلالها المنتخب في بطولة أبوظبي الدولية المقررة في أغسطس المقبل للسنة الثالثة بدعوة من مجلس أبوظبي الرياضي ونادي الوحدة، والمشاركة في هذه البطولة مفيدة بما تضمه من فرق كبيرة، بعد ذلك سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية في الصين في الفترة من 26 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية».

وقال عبداللطيف الفردان: «المحطة الرابعة ستكون المشاركة في البطولة العربية للمنتخبات والمقرر إقامتها إما في مصر أو العراق خلال الفترة من الأول حتى 11 نوفمبر المقبل،

ووجه الفردان الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، قائلاً: «المساندة والدعم الكبيرين من الهيئة العامة للرياضة يجعلنا نسعى إلى بذل أقصى جهد لنا في الاتحاد، لتشريف الرياضة الإماراتية في هذه المحافل التي نشارك فيها، وأننا نرى بالفعل وبشكل ملموس نتيجة هذا الدعم في التطور الكبير للعبة من خلال التواجد حالياً، ضمن مصاف المنتخبات المتقدمة في السلة».