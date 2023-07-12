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140 فعالية في النشاط الصيفي لأصحاب الهمم

140 فعالية في النشاط الصيفي لأصحاب الهمم
12 يوليو 2023 15:00

 
دبي (الاتحاد)

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دشن نادي دبي لأصحاب الهمم النشاط الصيفي في نسخته السابعة، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، ويشتمل على 140 فعالية، في محاور المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية، وتتناسب مع مختلف الإعاقات، من أجل استثمار أوقات الصيف، بما يعود على «أصحاب الهمم» المشاركين في الحدث بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي، والتعريف بمسابقاته المختلفة التي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.
وحول الرعاية الماسية لهيئة كهرباء ومياه دبي للنشاط الصيفي للنادي، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا المشاركة مجدداً في رعاية النشاط الصيفي» الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وحرصنا على دعم المبادرات الوطنية، لدعم وتمكين أصحاب الهمم، في إطار السياسة الوطنية، لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بهدف إيجاد مجتمع دامج وخالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.
وأشاد معالي سعيد الطاير بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم النشاط الصيفي «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، حيث إن هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الماسي لهذه الفعالية، مشيراً إلى أن الهيئة تلتزم بدمج وتمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع، كما تحرص على دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى إتاحة الفرص لأصحاب الهمم لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، فضلاً عن مساعدتهم على الاندماج بصورة كاملة أشخاصاً فاعلين في المجتمع.

دبي
نادي دبي لأصحاب الهمم
سعيد الطاير
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