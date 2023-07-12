«الجولف» يحتفي بتخريج 100 واعد



دبي (الاتحاد)

أسدل اتحاد الجولف الستار عن موسم «تحدي صقور المستقبل»، البرنامج الوطني الواعد لمواصلة اكتشاف المواهب الناشئة، وحرص اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد على الاحتفاء بالخريجين، وتسليم المتميزين منهم الشهادات الرسمية، وأقيم البرنامج تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، وشهد مشاركة 6 أكاديميات مختلفة على صعيد الدولة، وأفرز في ختامه تخريج أكثر من 100 من مواطني الدولة، في رحلتهم إلى عالم الجولف.

وجاء «تحدي صقور المستقبل» وفقاً لرسالة الاتحاد الهادفة إلى تحديد وتطوير لاعبي الجولف الإماراتيين الشباب، بجانب العمل على بناء شخصية اللاعبين، بعد أن اخضع المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 4 و16 عاماً من الجنسين، لبرامج تدريبية ومنافسات امتدت على مدار 9 أشهر، وبأندية اللعبة بالدولة، بعد أن تناوب على استضافته نادي خور دبي، وأبوظبي للجولف، ونادي العين، ونادي الحمراء في رأس الخيمة، ونادي الجولف في الشارقة، ونادي الزوراء في عجمان، وتحت إشراف مدربي المنتخبات الوطنية، ومدربي الجولف المحترفين المعتمدين من اتحاد اللعبة.

ويمثل «تحدي صقور المستقبل» التزاماً طويل الأمد من الجهات الداعمة والشريكة للبرنامج، بـ «إتش إس بي سي»، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات، الهادفة لدعم نمو الجولف في الدولة، بعد أن تحول البرنامج منذ إطلاقه عام 2016 عبر برنامج ترفيهي حظي بمشاركة جماهيرية واسعة، إلى أن يصبح هيكلاً مستداماً طويل الأمد وإطاراً للعبة يهدف جنباً إلى جنب في ألهام وتثقيف الشباب، واكتشاف الجيل المقبل من مواهب الجولف في الدولة.

ولم تقتصر جهود اتحاد الجولف الموسم الماضي المتعلقة في زيادة انتشار اللعبة، على برنامج «تحدي صقور المستقبل» فحسب، بعد أن أثمرت جهود الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية، وأكاديمية الربيع، في أدارج الجولف في المنهج الرياضي بداية من الفصل الثاني «يناير 2023» في العام الدراسي الماضي، واستقطب اهتمام 15 مدرسة مختلفة، في تقديم دروس التربية الرياضية في أكاديميات الجولف، وخضوع الطلبة لجلسات تدريبية تحت إشراف مدربي المنتخبات الوطنية، ومدربي الجولف المحترفين المعتمدين من الاتحاد، في جلسات اجتذبت 700 طالباً انتظموا في الدروس التعريفية، ومهدت الطريق أمام المواهب للالتحاق بـ «تحدي صقور المستقبل».

وقال اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي: برنامج «تحدي صقور المستقبل» يمثل العمود الفقري للجولف الوطني في الدولة، وحجر أساس لتطور اللعبة، وتطلعاتنا كبيرة في أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والأسر ضمن استراتيجية الاتحاد وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، نحو مواصلة اكتشاف وتقديم أفضل لاعبي الغولف المستقبليين، مستندين في تطلعاتنا، إلى البنية التحتية العملاقة للغولف على مدار أكثر من 30 عاماً، التي تؤسس للطريق الصحيح نحو النجاح، ونشكر شركائنا الاستراتيجيين «إتش إس بي سي»، والمجالس الرياضية وأندية الجولف في الإمارات والمدارس على شغفهم المستمر بتنمية رياضة الجولف في الدولة.