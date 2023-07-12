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الرياضي

«صفقة تبادلية» تنقل سلطان عادل إلى «الفرسان»

«صفقة تبادلية» تنقل سلطان عادل إلى «الفرسان»
12 يوليو 2023 14:00

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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اقتربت شركة كلباء لكرة القدم من إتمام «صفقة تبادلية» مع شباب الأهلي، تتضمن انتقال سلطان عادل إلى «الفرسان» لمدة 5 مواسم، على أن يستفيد «النمور» من خدمات مهدي قائدي.
ويجرى التفاوض أيضاً عقب التوقيع النهائي، على إعارة سلطان إلى «النمور» لمدة موسم، ليشارك مع «الأصفر» في «دوري أدنوك للمحترفين».
ويبلغ «اللاعب الشاب» 19 عاماً، وهو مهاجم المنتخب الأولمبي، وسبق له أن لعب مع منتخبي الشباب والناشئين وأسهم في تسجيل العديد من الأهداف، حيث يمتاز بالقدرة على إحراز الأهداف والسرعة، ويعد من المهاجمين الواعدين بالدولة.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
اتحاد كلباء
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