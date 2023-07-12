خورفكان يُكمل برنامج إعداده في مصر

فيصل النقبي (خورفكان)

كشفت إدارة خورفكان عن تفاصيل برنامج الإعداد الرئيسي لـ«النسور» استعداداً للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

ويشتمل الإعداد على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمعسكر داخل الدولة لمدة أسبوع، على أن يعقبه معسكر خارجي في جمهورية مصر العربية لمدة 3 أسابيع، يخوض خلاله الفريق 4 مواجهات مختلفة مع فرق مصرية متدرجة القوة.

وأتمت الإدارة كافة الاستعدادات من أجل تجهيز عناصر الفريق، حيث ستعلن خلال الساعات المقبلة عن اللاعب الأجنبي الرابع، الذي يتم التفاوض معه، بعد أن وصل وخضع للفحوصات الطبية، من أجل توقيع العقد الرسمي.