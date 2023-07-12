هويشل عضواً باللجنة الفنية في «عربية اليد»

رضا سليم (دبي)

اختار الاتحاد العربي لكرة اليد، عوض هويشل اليعقوبي، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد العربي، لعضوية اللجنة الفنية المشرفة على البطولة العربية الـ38 للأندية الأبطال المؤهلة لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» 2023، والتي ستقام في ضيافة نادي الهدى السعودي بمدينة الدمام خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس المقبل، وخاطب الاتحاد العربي نظيره الإماراتي بترشيح اليعقوبي الذي يمثل إضافة للجنة الفنية للبطولة من خلال خبراته الطويلة في ملاعب اليد.

وأعرب عوض هويشل المشرف على كرة اليد بنادي الجزيرة عن سعادته بترشيحه ضمن اللجنة الفنية بالبطولة موجها الشكر إلى الاتحاد العربي، كاشفاً عن مشاركة فريق الجزيرة، ليكون ممثلاً لكرة اليد في البطولة.

يذكر أن قائمة الأندية التي أعلنت مشاركتها حتى الآن هي نادي الهدى السعودي مستضيف البطولة ومضر السعودي، ومن مصر الزمالك ونادي البنك الأهلي المصري، ومن الكويت العربي والكويت ومن ليبيا نادي أهلي طرابلس، والجزيرة ممثل كرة اليد الإماراتية، ومن اليمن شباب القطن والشعلة والحشد الرياضي العراقي، وستعلن اللجنة المنظمة بقية أسماء الفرق المشاركة في البطولة بعد انتهاء دورة الألعاب العربية المقامة حالياً بالجزائر.