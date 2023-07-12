الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

هويشل عضواً باللجنة الفنية في «عربية اليد»

هويشل عضواً باللجنة الفنية في «عربية اليد»
12 يوليو 2023 13:00

رضا سليم (دبي) 
اختار الاتحاد العربي لكرة اليد، عوض هويشل اليعقوبي، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد العربي، لعضوية اللجنة الفنية المشرفة على البطولة العربية الـ38 للأندية الأبطال المؤهلة لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» 2023، والتي ستقام في ضيافة نادي الهدى السعودي بمدينة الدمام خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس المقبل، وخاطب الاتحاد العربي نظيره الإماراتي بترشيح اليعقوبي الذي يمثل إضافة للجنة الفنية للبطولة من خلال خبراته الطويلة في ملاعب اليد.
وأعرب عوض هويشل المشرف على كرة اليد بنادي الجزيرة عن سعادته بترشيحه ضمن اللجنة الفنية بالبطولة موجها الشكر إلى الاتحاد العربي، كاشفاً عن مشاركة فريق الجزيرة، ليكون ممثلاً لكرة اليد في البطولة.
يذكر أن قائمة الأندية التي أعلنت مشاركتها حتى الآن هي نادي الهدى السعودي مستضيف البطولة ومضر السعودي، ومن مصر الزمالك ونادي البنك الأهلي المصري، ومن الكويت العربي والكويت ومن ليبيا نادي أهلي طرابلس، والجزيرة ممثل كرة اليد الإماراتية، ومن اليمن شباب القطن والشعلة والحشد الرياضي العراقي، وستعلن اللجنة المنظمة بقية أسماء الفرق المشاركة في البطولة بعد انتهاء دورة الألعاب العربية المقامة حالياً بالجزائر.

أخبار ذات صلة
البلوشي مدرباً لمنتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد
موسم اليد ينطلق 5 سبتمبر ودوري الرجال «نيولوك»
كرة اليد
عوض هويشل
اتحاد كرة اليد
آخر الأخبار
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
الإمارات
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
اليوم 13:08
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
شرطة الشارقة
الإمارات
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©