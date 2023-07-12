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الحمادي يُهدي الإمارات أول ميدالية في «عالمية القوى البارالمبية»

الحمادي يُهدي الإمارات أول ميدالية في «عالمية القوى البارالمبية»
12 يوليو 2023 12:13

باريس (وام)
أحرز محمد الحمادي، لاعب منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، الميدالية الفضية في سباق 400 م لفئة «T34» ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية «باريس 2023».
وتعد هذه الميدالية، الأولى للإمارات في بطولة العالم المقامة حاليا في باريس، بمشاركة ما يقرب من 1300 لاعب ولاعبة من 107 دول، والتي تعدّ المسابقة الأهم على مستوى ألعاب القوى البارالمبية في العالم، بعد دورة الألعاب البارالمبية.
واستطاع الحمادي تحقيق المركز الثاني في السباق، محققاً الرقم الشخصي الأفضل في مسيرته، وقدره 49:11 ثانية، ومتفوّقاً على مجموعة من أفضل لاعبي العالم، في حين فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية التايلاندي راتانا شالوات، الذي حقق رقماً عالمياً جديداً، محطماً رقمه العالمي السابق الذي كان حققه في إمارة الشارقة مطلع العام الماضي.
ويعد سباق 400 م فئة «T34» هو أولى المسابقات التي يخوضها محمد الحمادي، حيث من المنتظر أن يخوض سباقين آخرين في نفس البطولة، وهما سباق 100م لفئة «T34» غداً الخميس، وسباق 800 م لفئة «T34» يوم الاثنين المقبل.

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