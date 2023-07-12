«البوندسليجا» يتفوق على «البريميرليج» في «الجماهيرية»



مراد المصري (دبي)



تصدر الدوري الألماني لكرة القدم قائمة الأكثر حضوراً جماهيرياً بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى موسم 2022-2023، بمعدل يتجاوز 43 ألف متفرج للمباراة، فيما جاء دوري كرة القدم الأميركية «إن إف أل» في صدارة الحضور الجماهيري على صعيد كافة الألعاب الرياضية، بمعدل 69400 متفرج.

ورغم أن الدوري الإنجليزي ما زال الرائد عالمياً على صعيد العائدات المالية، إلا أنه ليس الأكثر استقطاباً للجماهير بحسب إحصائيات موقع «سبورتس لينس» المتخصص بالإحصائيات الرياضية، حيث جاء خلف «البوندسليجا»، بمعدل40301 متفرج للمباراة خلال الموسم الماضي.

ويعد الدوري الألماني والإنجليزي الوحيدين اللذين تجاوزا 40 ألف متفرج للمباراة في الموسم الماضي، وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثالث بـ «29500 متفرج»، والدوري الإسباني رابعاً «29400 متفرج»، والدوري الفرنسي «23600 متفرج»، أما الأعلى حضوراً من خارج الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، هو الدوري المكسيكي «22500 متفرج للمباراة.

وتكشف الإحصائيات الشعبية الكبيرة لكرة القدم حول العالم، حيث كانت أعلى الأرقام للألعاب الأخرى، لدوري البيسبول الأميركي «26808 متفرجين للمباراة خلال الموسم الماضي، يليه دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي أيه» «17900 متفرج»، ثم الدوري الأميركي للهوكي على الجليد بواقع 16800 متفرج.