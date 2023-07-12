«الجو جيتسو» يخوض تحدي بطولة العالم في منغوليا

أبوظبي (الاتحاد)



يغادر أبطال منتخبنا الوطني للجو جيتسو، اليوم الأربعاء، إلى منغوليا للمشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو، والتي ينظمها الاتحاد الدولي، وتستضيفها العاصمة أولان باتور من 15 إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة.

وتعد هذه المشاركة الدولية الرابعة للمنتخب الوطني للجو جيتسو للموسم الحالي، بعد بطولة آسيا في تايلاند، وبطولتي الجائزة الكبرى في بانكوك وباريس، إلا أنها تعتبر محطة مهمة للغاية للمنتخب الوطني، قبل دورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال سبتمبر المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني للجو جيتسو فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية للاتحاد، وتضم كلاً من رامون ليموس المدير الفني للمنتخب، إلى جانب 22 لاعباً ولاعبة من نخبة نجوم الدولة الساعين لمواصلة مسيرة الإنجازات على الساحة العالمية.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو: «يتمتع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني بأعلى درجات الجاهزية، وهم على أهبة الاستعداد للمنافسة على اللقب، بعد عدة أسابيع في معسكر تدريبي خارجي بالسويد، أسهم في رفع المستويات الفنية والمهارية والذهنية للاعبين، ومكنهم من الوصول إلى أعلى درجات التركيز المطلوبة للمنافسة والحفاظ على القمة».



وأشاد الشامسي بالدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها بتوفير كل المقومات التي تؤهل أبطال وبطلات الإمارات للمنافسة على أكبر الألقاب العالمية، وقال: «بطولة العالم هدف أساسي من ضمن أهدافنا وأولوياتنا السنوية، ويعمل فريق العمل بالاتحاد للتجهيز لها بشكل جيد على ضوء تعليمات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومتابعته لكافة التفاصيل المتعلقة بإعداد المنتخب الوطني، وتحقيقه للأهداف المنشودة».

وأضاف الشامسي: «يرتبط المنتخب الوطني بعلاقة وطيدة مع بطولة العالم للجو جيتسو، ويدخل المنافسات، وهو متربع على قمة البطولة للأعوام الثلاثة الماضية، ويدرك اللاعبون المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على اللقب في مواجهة أقوى المنتخبات العالمية، وأسهم المعسكر التدريبي الخارجي، والعمل المتواصل مع الجهاز الفني، في رفع جاهزيتهم للمنافسة العالمية، والتكيف مع أساليب وتقنيات النزالات المختلفة».

ومن جهته، قال رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني: «جهزنا منتخباً قوياً يملك كل المواصفات المطلوبة للذهاب بعيداً في المنافسة، مع التركيز خلال الأيام الماضية على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير».

وأضاف: «تضم تشكيلة المنتخب عناصر تجمع بين الشباب والخبرة، وتظهر أعلى درجات الانسجام والتماسك، وكلهم عازمون على تقديم الأداء الذي يليق بهم وبقيمة المنتخب الذي أصبح رقماً صعباً على المستوى العالمي، ونهدف من خلال مشاركتنا في البطولة إلى التتويج وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة».

وقال: «بالنظر إلى النتائج التي حققها المنتخب مطلع هذا العام، وفوزه بلقب البطولة الآسيوية في تايلاند، ولقبي الجائزة الكبرى في بانكوك وباريس على التوالي، فإننا متفائلون بقدرة لاعبينا على مواصلة مسيرة الإنجازات، وكتابة فصل جديد من الانتصارات والوقوف مجدداً على قمة العالم».

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلاً من ذياب النعيمي وعمر السويدي بوزن «56 كجم»، وخالد الشحي وخالد البلوشي بوزن «62 كجم»، ومحمد السويدي وسلطان جبر بوزن «69 كجم»، وفراج العولقي ومهدي العولقي بوزن «77 كجم»، وسعيد الكبيسي وسيف الهمني بوزن «85 كجم»، وعبد الله الكبيسي وفيصل الكتبي بوزن «94 كجم»، وعمار الحوسني وهزاع فرحان بوزن فوق «94 كيلو جراماً».

كما تشمل فئة السيدات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن «45 كجم»، وحمده الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن «48 كجم»، وحصة الشامسي بوزن «52 كجم»، وشمسة العامري وهيا الجهوري بوزن «57 كجم»، وشما الكلباني بوزن «63 كجم».