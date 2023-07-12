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«الجودو» يدشن «التدريبات الجماعية» في صوفيا

«الجودو» يدشن «التدريبات الجماعية» في صوفيا
12 يوليو 2023 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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دشن منتخبنا الأول للجودو المرحلة الثانية من الإعداد، خلال معسكره الذي تواصل خلال الأسبوعين الماضيين في جبال «فيتوشا» البلغارية، القريبة من العاصمة مدينة صوفيا التي انتقل لها حالياً، بجانب مشاركة العديد من المنتخبات العالمية للعبة، وتستعد بدورها للمشاركة في بطولة «الماستر» للجودو الكبرى، التي تقام في العاصمة المجرية بودابست، من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، وتعتبر واحدة من أهم وأبرز بطولات الاتحاد الدولي، وتأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب السنوي، استعداداً لاستضافة بطولة «أبوظبي جراند» سلام للجودو من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للألعاب القتالية التي ينظمها اتحاد الجودو، وتتخلله بطولة المحاربين القدامى التي تستمر حتى 31 أكتوبر.
وشهدت بطولة «الماستر للجودو» التي تقام في العاصمة المجرية تقدم 42 دولة حتى الآن للمشاركة، قبل إغلاق باب التسجيل يوم 28 يوليو الحالي، ومن بينها 5 اتحادات عربية ممثلة في الإمارات، والبحرين، والمغرب، والجزائر وتونس، وتضم قائمة منتخبنا الأول اللاعبة بشيرات خوردي التي تشارك في وزن تحت 52 كجم، و4 لاعبين هم: نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم، ومعروف عمر في وزن فوق 100 كجم.
وتهدف الاستعدادات والمشاركات الرسمية في بطولات الاتحاد الدولي الكبري، لزيادة درجات التصنيف الدولي، وحصد المزيد من النقاط، ضمن سباق التأهل إلى أولمبياد باريس لعام 2024، والذي وضعه الاتحاد هدفاً له.

الإمارات
الجودو
أولمبياد باريس 2024
بلغاريا
المجر
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