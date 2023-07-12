تعرف على مستويات منتخبات أفريقيا قبل قرعة تصفيات «مونديال 2026»



جوهانسبرج (أ ف ب)

تكشف قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2026» في كرة القدم يوم الخميس في أبيدجان، مصير 54 منتخباً من بينها المغرب صاحب المفاجأة النارية في مونديال قطر الأخير عندما بلغ نصف النهائي.

ستوزّع القرعة قبل ساعات من الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإيفوارية، المنتخبات الـ54 على 9 مجموعات من 6 منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة، والتي تضم 48 منتخباً بدلاً من 32.

أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل عنها إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي، لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحال ضمان المنتخب الأفريقي هذا المقعد الإضافي، سيرتفع عدد ممثلي القارة إلى عشرة، مقابل خمسة في نهائيات العام الماضي في قطر.

وكان المغرب أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي، بتغلبه على أمثال إسبانيا والبرتغال، بعد أن تصدر مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يسقط أمام الوصيفة فرنسا ثم يحتل المركز الرابع.

ومثّل أفريقيا في نهائيات قطر كل من المغرب، الكاميرون، السنغال، غانا وتونس، كانت السنغال الوحيدة رافقت المغرب إلى دور الـ16، قبل أن تخسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة.

ومن بين المنتخبات التسعة في الوعاء الأول، هناك مصر محمد صلاح وجزائر رياض محرز، بالإضافة إلى نيجيريا ومالي وكوت ديفوار، ووحدها غانا من المشاركين في المونديال الأخير وقعت في المستوى الثاني.

واحتسب تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا» الصادر في يونيو لتحديد المستويات الست، فكانت غانا في المركز الحادي عشر.

وكانت مالي أكبر المستفيدين من التصنيف، إذ فقزت إلى الثامن بعد فوزها على الكونغو برازافيل 2-0 في تصفيات أمم أفريقيا.

ويتيح الحلول بين التسعة الأوائل تفادي منتخبات الصفوة، على غرار المغرب والسنغال التي غاب عنها نجمها ساديو ماني في المونديال الأخير.

وفيما تدخل المنتخبات الـ54 التصفيات، نجت زيمبابوي من إيقاف «الفيفا» منذ فبراير 2022، بسبب تدخلات سياسية في كرة القدم، بعد أن رُفع الحظر عنها.

واستبعدت زيمبابوي عن تصفيات مونديال 2018 لإخفاقها في تسديد رواتب المدرب السابق البرازيلي جوزيه كلاوديني جورجيني.

وجاء الحظر المفروض عليها العام الماضي، في أعقاب قرار من لجنة الرياضة والترفيه في الدولة الأفريقية بتعليق عضوية مجلس إدارة اتحاد زيمبابوي لكرة القدم بسبب تهم مختلفة، بما في ذلك الكسب غير المشروع والاحتيال.

المستويات

الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار

الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب أفريقيا، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية

الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا

الرابع: موزامبيق، جامبيا، سيراليون، توجو، تنزانيا، زيمبابوي، جمهورية أفريقيا الوسطى، ملاوي، ليبيا

الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا

السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، سان تومي وبرينسيبي، جيبوتي، سيشل، إريتريا، الصومال