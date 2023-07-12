ديوكوفيتش «المربع 12» في «ويمبلدون»



لندن (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب في النسخ الأربع الأخيرة، نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الـ46 في مسيرته معادلاً الرقم القياسي، بوصوله للمرة الثانية عشرة إلى المربع الأخير في بطولة ويمبلدون.

وتغلب ديوكوفيتش على الروسي أندري روبليف السابع، معوضاً تأخره بمجموعة إلى فوز 4-6,6-1,6-4,6-3.

وعادل الرقم القياسي في نصف نهائي البطولات الكبرى الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، حامل لقب ويمبلدون ثماني مرات قياسية، والذي يطمح الصربي لمعادلته هذا العام.

قال بعد خوضه مباراته الرقم 400 في البطولات الكبرى، تعليقاً على كونه دائماً المرشح للفوز في لندن: «أحب ذلك، أي لاعب يريد التواجد في موقع، حيث يرغب الجميع في هزيمته، الضغط لا يتوقف في كل مرة أدخل أرض الملعب، يريدون تحقيق ذلك، لكنه لن يحصل».

يلعب في المربع الأخير ضد الإيطالي يانيك سينر الثامن عالمياً، في إعادة لربع نهائي العام الماضي، عندما عوّض الصربي تأخره بمجموعتين نظيفتين إلى فوز 3-2.

حافظ «دجوكر» على سجله المثالي على الملعب الرئيسي في ويمبلدون، حيث لم يخسر أي مباراة منذ العام 2013، محققاً فيه فوزه الـ44 توالياً والـ33 توالياً في ويمبلدون بشكل عام.

ويسعى ديوكوفيتش نحو لقبه الرابع والعشرين في بطولات «الجراند سلام»، ليعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى لدى الرجال والسيدات، الذي تحمله الأسترالية مارجاريت كورت.

وهو الفوز الـ91 للصربي في 101 مباراة في ويمبلدون، حيث يسعى للقب الخامس توالياً، ما سيتركه على بعد لقب الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر ليصبح أول لاعب منذ العام 1969 يرفع كؤوس البطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

ولم يخسر ديوكوفيتش «36 عاماً» في الملعب الرئيسي منذ نهائي 2013، كما أنه لم يخسر في ويمبلدون منذ سقوطه في ربع النهائي عام 2017.

من جهته، سقط روبليف للمرة الثامنة في ربع نهائي بطولة كبرى، ويستمر بحثه عن أول نصف نهائي، وهذه الهزيمة الرابعة ضد الصربي في خمس مواجهات، بعد أن خسر أيضاً ضده في ربع نهائي أستراليا المفتوحة مطلع العام.

وخرجت شفيونتيك من الدور ربع النهائي، بسقوطها أمام سفيتولينا «76» المشاركة ببطاقة دعوة والعائدة إلى المنافسات منذ ثلاثة أشهر فقط، بعد إجازة الأمومة، بنتيجة 7-5,6-7,6-2.

ولا تزال شفيونتيك المتوجة بأربعة ألقاب كبرى تبحث عن لقب أول على العشب اللندني، في حين عادلت سفيتولينا أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى، وضربت موعداً في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.