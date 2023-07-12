ميسي.. «التحدي الجديد»



فورت لودردايل (أ ف ب)



وصل النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي إلى فلوريدا، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله إلى إنتر ميامي.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية لشبكة «اي أس بي أن» ميسي وأفراد عائلته يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لاستاد إنتر ميامي في فورت لودردايل.

بدأ المشجعون بالتجمع في الملعب في وقت مبكر من الصباح، قبل موعد وصوله المرتقب.

ومن المتوقع أن يوقّع بطل «مونديال 2022» على عقد لمدة عامين ونصف العام ستبلغ قيمته 60 مليون دولار سنوياً وفقاً للتقارير، قبل تقديمه للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد يوم الأحد.

وقال ميسي في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني «يافي ألا ايتيرنيداد»: «نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه، مستعد ومتشوق لمواجهة التحدي الجديد، التغيير الجديد».

تابع: «لن تتغير عقليتي، وسأحاول أينما كنت أن أبذل قصارى جهدي لنفسي وللنادي الجديد، ومواصلة تقديم الأداء على أعلى مستوى».

سيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.

من المتوقع أن يسهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة آبل تي في، كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

ويلتحق به زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الإشراف على الفريق.

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس، إن النادي قد يجري بين «ثلاثة وخمسة تعاقدات» خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما من المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الأيسر جوردي ألبا.

قد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي، ضمن منافسات «كأس الدوريين» التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.

ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 نادياً في الدوري الأميركي.