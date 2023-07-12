مبابي: أفريقيا قادرة على الفوز بكأس العالم!

أنور إبراهيم (القاهرة)



أشاد الفرنسي الشاب كيليان مبابي بالكرة الأفريقية وتطورها، وقدرتها على المنافسة في البطولات الكبرى، وبوجه خاص كأس العالم، كما خص بالذكر الجزائر مسقط رأس والدته فايزة العماري، ووعد بزيارتها في القريب العاجل.

وفي حديثه إلى التليفزيون الكاميروني، حيث يقوم بزيار خاصة لهذا البلد الذي ُولد فيه والده ويلفريد، أجاب مبابي على سؤال: هل تذهب إلى الجزائر؟ قائلاً: أحاول وضع برنامج لهذه الزيارة قريباً، وسأكون سعيداً بذلك، وإذ كنت لم أجد الوقت لزيارتها من قبل، فإن ذلك بسبب انشغالي الشديد، إلا أنني متلهف ومتشوق لزيارتها ولا يمثل ذلك بالنسبة لي أية ضغوط، لأن أفريقيا هي جذوري.

وأثناء الحديث، قام مبابي الذي يخوض حالياً معركة «تكسير عظام» مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، بتقييم مستوى منتخب الجزائر، قائلاً: إنه قوي وسبق له الفوز بكأس الأمم الأفريقية، ويُعتمد عليه ولا يمكن نسيانه أو تجاهله، ولسوء الحظ لم يلعب كأس العالم الأخيرة، بعد أن خرج في التصفيات النهائية على يد الكاميرون، ومن المؤكد أن يحاول مجدداً وبقوة في كأس العالم القادمة 2026.

وأبدى «فتى بوندي المدلل» تفاؤله بمستقبل الكرة الأفريقية، وعندما سُئل: هل تفوز دولة أفريقية بكأس العالم؟ قال مداعباً محدثه: لا آمل ذلك طالما ألعب مع منتخب فرنسا الذي أتمنى له الفوز بكل البطولات، ولكن إذ لم يفز بها «الديوك»، فأتمنى من كل قلبي أن يحدث ذلك، ويفوز بها منتخب أفريقي.

وتطرق مبابي «24 عاماً» للحديث عن منتخب المغرب، وقال: نجح «أسود الأطلس» في تقديم كأس عالم رائعة، وأثبت أنه من الممكن أن يفوز منتخب أفريقي ب «المونديال»، وإنه بإمكان الكرة الأفريقية أن تحقق أشياء رائعة، ولم يعد هناك أي مبرر يجعل الأفارقة يضعون حواجز بينهم وبين الكرة الأوروبية، لأنهم بدنياً وفنياً أصبحوا محنكين وأصحاب خبرة كبيرة وموهبة لا غبار عليها.