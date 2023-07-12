الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبابي: أفريقيا قادرة على الفوز بكأس العالم!

مبابي: أفريقيا قادرة على الفوز بكأس العالم!
12 يوليو 2023 10:03

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
سالم عبد الرحمن يحصد ذهبية «الشطرنج السريع»
مباحثات سعودية فرنسية تتناول تطورات الملف اللبناني


أشاد الفرنسي الشاب كيليان مبابي بالكرة الأفريقية وتطورها، وقدرتها على المنافسة في البطولات الكبرى، وبوجه خاص كأس العالم، كما خص بالذكر الجزائر مسقط رأس والدته فايزة العماري، ووعد بزيارتها في القريب العاجل.
وفي حديثه إلى التليفزيون الكاميروني، حيث يقوم بزيار خاصة لهذا البلد الذي ُولد فيه والده ويلفريد، أجاب مبابي على سؤال: هل تذهب إلى الجزائر؟ قائلاً: أحاول وضع برنامج لهذه الزيارة قريباً، وسأكون سعيداً بذلك، وإذ كنت لم أجد الوقت لزيارتها من قبل، فإن ذلك بسبب انشغالي الشديد، إلا أنني متلهف ومتشوق لزيارتها ولا يمثل ذلك بالنسبة لي أية ضغوط، لأن أفريقيا هي جذوري.
وأثناء الحديث، قام مبابي الذي يخوض حالياً معركة «تكسير عظام» مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، بتقييم مستوى منتخب الجزائر، قائلاً: إنه قوي وسبق له الفوز بكأس الأمم الأفريقية، ويُعتمد عليه ولا يمكن نسيانه أو تجاهله، ولسوء الحظ لم يلعب كأس العالم الأخيرة، بعد أن خرج في التصفيات النهائية على يد الكاميرون، ومن المؤكد أن يحاول مجدداً وبقوة في كأس العالم القادمة 2026.
وأبدى «فتى بوندي المدلل» تفاؤله بمستقبل الكرة الأفريقية، وعندما سُئل: هل تفوز دولة أفريقية بكأس العالم؟ قال مداعباً محدثه: لا آمل ذلك طالما ألعب مع منتخب فرنسا الذي أتمنى له الفوز بكل البطولات، ولكن إذ لم يفز بها «الديوك»، فأتمنى من كل قلبي أن يحدث ذلك، ويفوز بها منتخب أفريقي.
وتطرق مبابي «24 عاماً» للحديث عن منتخب المغرب، وقال: نجح «أسود الأطلس» في تقديم كأس عالم رائعة، وأثبت أنه من الممكن أن يفوز منتخب أفريقي ب «المونديال»، وإنه بإمكان الكرة الأفريقية أن تحقق أشياء رائعة، ولم يعد هناك أي مبرر يجعل الأفارقة يضعون حواجز بينهم وبين الكرة الأوروبية، لأنهم بدنياً وفنياً أصبحوا محنكين وأصحاب خبرة كبيرة وموهبة لا غبار عليها.

كيليان مبابي
فرنسا
باريس سان جيرمان
الكاميرون
الجزائر
المغرب
كأس العالم
آخر الأخبار
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
الإمارات
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
اليوم 13:08
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
شرطة الشارقة
الإمارات
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©