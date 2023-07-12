أوساكا تضع «أميرة صغيرة»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

وضعت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً والمتوجة بأربعة ألقاب كبرى في التنس، مولودتها الأولى، وفق ما ذكرت صحيفة «بيبول» المختصة بأخبار المشاهير.

ورُزقت أوساكا البالغة «25 عاماً» بطفلتها في لوس أنجلس، وفقاً لما ذكرته بيبول نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه.

وكشف الثنائي في يناير الماضي أن أوساكا حامل، فيما كشفت اليابانية في يونيو أنها تنتظر «أميرة صغيرة».

قالت أوساكا الشهر الماضي إنها تفكر في إطلاق اسم مميز على طفلتهما وليس تقليدياً.

أضافت حينها أن عام 2023 سيكون «مليئاً بالدروس»، مشيرة إلى أنها تتطلع مطلع العام المقبل للعودة في بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرزت لقبها مرتين عامي 2019 و2021.

ولم تخض أي مباراة منذ سبتمبر الماضي، وعانت في 2021 بعد تتويجها في أستراليا من مشاكل ذهنية، وابتعدت عن المنافسات، قبل أن تعود مطلع 2022، وتعاني من إصابة وتر أخيل.