الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أوساكا تضع «أميرة صغيرة»

أوساكا تضع «أميرة صغيرة»
12 يوليو 2023 10:02

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أنس جابر «مربع الذهب» في «ليلة الثأر»
اليابان ترحب بالتعاون مع «الناتو»

وضعت اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً والمتوجة بأربعة ألقاب كبرى في التنس، مولودتها الأولى، وفق ما ذكرت صحيفة «بيبول» المختصة بأخبار المشاهير.
ورُزقت أوساكا البالغة «25 عاماً» بطفلتها في لوس أنجلس، وفقاً لما ذكرته بيبول نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه.
وكشف الثنائي في يناير الماضي أن أوساكا حامل، فيما كشفت اليابانية في يونيو أنها تنتظر «أميرة صغيرة».
قالت أوساكا الشهر الماضي إنها تفكر في إطلاق اسم مميز على طفلتهما وليس تقليدياً.
أضافت حينها أن عام 2023 سيكون «مليئاً بالدروس»، مشيرة إلى أنها تتطلع مطلع العام المقبل للعودة في بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرزت لقبها مرتين عامي 2019 و2021.
ولم تخض أي مباراة منذ سبتمبر الماضي، وعانت في 2021 بعد تتويجها في أستراليا من مشاكل ذهنية، وابتعدت عن المنافسات، قبل أن تعود مطلع 2022، وتعاني من إصابة وتر أخيل.

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
آخر الأخبار
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
الإمارات
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
اليوم 13:08
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
شرطة الشارقة
الإمارات
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©