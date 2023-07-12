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فان در سار ينجو من «تهديد الحياة»!

فان در سار ينجو من «تهديد الحياة»!
12 يوليو 2023 10:00

 
لاهاي (أ ف ب) 

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خرج الحارس الدولي الهولندي السابق إدوين فان در سار من دائرة الخطر التي تهدد حياته، لكنه لا يزال في العناية المركزة في المستشفى، بعد إصابته بنزيف في المخ، بحسب ما أعلن فريقه السابق أياكس أمستردام.
وكان فان در سار «52 عاماً» والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرّض للنزيف الجمعة الماضي.
قال أياكس في بيان: «لا يزال إدوين في وحدة العناية المركزة، ولكن حالته مستقرة، إنه ليس في حالة خطر تهدد حياته»، مشيراً إلى أنه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته آنماري.
أضاف: «في كل مرة نزوره، يتجاوب، علينا أن ننتظر بصبر لنرى كيف ستتطور حالته».
وكان فان در سار أعلن في مايو أنه استقال من منصبه مديراً تنفيذياً لأياكس بعد «فترة صعبة جداً» لأكثر من عقد من الزمن على رأس الإدارة التنفيذية لقطب العاصمة.
وجاءت استقالته على خلفية أسوأ موسم منذ 14 عاماً للنادي الأكثر تتويجاً في هولندا، حيث حل ثالثاً في الدوري المتوج بلقبه 36 مرة.
ويُعتبر فان در سار من أفضل حراس المرمى في العالم، حيث استهل مسيرته الكروية مع أياكس، ولعب في صفوفه بين 1990 و1999 وتوج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995.
وتُوج فان در سار بلقب المسابقة القارية العريقة مع مانشستر يونايتد في 2008، خلال فترة دفاعه عن ألوانه بين 2005 و2011، عندما اعتزل اللعب نهائياً بخوضه مباراته المئة في دوري الأبطال، وكانت في النهائي وخسرها «الشياطين الحمر» أمام برشلونة الإسباني 1-3.
ولعب فان در سار قبلها مع يوفنتوس «1999-2001»، وفولهام «2001-2005».
وعاد فان در سار إلى أياكس في عام 2012 مديراً للتسويق، قبل أن تتم ترقيته بعد أربع سنوات إلى منصب المدير التنفيذي، وهو أيضاً ثاني أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب هولندا، حيث شارك في 130 مباراة دولية.

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