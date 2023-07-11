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«المصفنة الأولى» تودع ويمبلدون أمام 76!

«المصفنة الأولى» تودع ويمبلدون أمام 76!
11 يوليو 2023 22:11

لندن (أ ف ب)
خرجت المصنفة الأولى عالمياً، البولندية إيجا شفيونتيك من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بسقوطها أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة رقم 76، المشاركة ببطاقة دعوة، والعائدة الى المنافسات منذ ثلاثة أشهر فقط بعد إجازة الأمومة، بنتيجة 7-5، 6-7 (5/7)، 6-2 اليوم.
ولا تزال شفيونتيك المتوجة بأربعة ألقاب كبرى تبحث عن لقب أول على العشب اللندني، في حين عادلت سفيتولينا أفضل نتيجة لها في البطولات الكبرى وضربت موعدًا في نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.
قالت إيلينا بعد الفوز: «في ذهني، لا أعرف ماذا يحصل، إنها لحظة لا تُصدق، لو قلتم لي قبل البطولة إنني سأصل إلى نصف النهائي، لقلت إنكم مجانين».
أطاحت في طريقها الى نصف النهائي أربع متوجات ببطولات كبرى هن الاميركيتان فينوس وليامس وصوفيا كينن، البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في مواجهة مشحونة رياضياً وسياسياً في ثمن النهائي وشفيونتيك.
وسبق أن خاضت سفيتولينا (28 عاماً) نصف نهائي بطولة كبرى مرتين، في ويمبلدون 2019 والولايات المتحدة المفتوحة العام ذاته.
وغابت الأوكرانية عن المنافسات منذ أبريل من العام الماضي بسبب مشاكل صحية، بما فيها في الظهر، وإرهاق ذهني بسبب غزو روسيا لبلادها.
أما شفيونتيك المتوجة الشهر الماضي برولان جاروس، بلغت هذا العام ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى بعد أن كانت أفضل نتيجة لها ثمن نهائي عام 2021.

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