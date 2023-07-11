«المبارزة» تطارد «الذهب» في «الألعاب العربية»

مسعد عبدالوهاب، علي الظاهري (الجزائر)



تأهلت مبارزة الإمارات عبر منتخبي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات إلى نهائي مسابقة الفرق، في «النسخة 15» لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر، وجاء تأهل منتخب الرجال بفوزه على الكويت 45-43 في نصف النهائي، كما عبر منتخب الإيبيه للسيدات بفوزه على السعودية 45-41، علماً بأنها المرة الأولى في تاريخ الدورات العربية التي تسجل فيها «مبارزة الإمارات» حضورها في النهائي، وينتظر المبارزة ميداليتان ذهبيتان متاحتان في النهائي.

وحصد منتخب الملاكمة برونزيتين عن طريق جواهر الأميري في وزن 48 كجم، وهيا جاسم في وزن 52 كجم.

وبالميداليتين البرونزيتين لملاكمة الإمارات، وبالميداليتين للمبارزة، وفق ما تسفر عنه المباراتان النهائيتان، ارتفع رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية، بواقع ذهبيتين لمنتخب الشطرنج و7 برونزيات، بواقع برونزيتين لألعاب القوى، واحدة للرجال، والثانية للسيدات، وبرونزية للدراجات الهوائية، و4 لقوى أصحاب الهمم.

شهد منافسات المبارزة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، الذي أشاد بالإنجاز التاريخي الذي حققته مبارزة الإمارات في الدورة العربية، لتؤكد تطورها وتعكس حصاد لعمل سنوات، بطموح الوصول إلى أعلى المستويات، مشيدا بأداء مبارزي ومبارزات الإمارات، وهنأهم ومدربهم أسامة عادل قنديل، وكل أفرد الجهازين الإداري والفني بالإنجاز.



وأشاد الشيخ سالم القاسمي بمستوى تنظيم الجزائر للدورة، معرباً عن فخره بحسن التنظيم والاستضافة والمستوى المشرف الذي ظهر عليه المحفل العربي، مؤكداً أن تنظيم الجزائر للدورة أعاد بث الروح فيها من جديد، بعد غياب دام 12 عاماً، منذ نسخة «قطر 2011» مشيراً إلى أن مبارزة الإمارات استفادت من المحك الفني القوي، نظراً لوجود دول متقدمة في اللعبة على غرار الجزائر والأردن وتونس، وفق ما أفرزته المنافسات .

وأضاف: الدورة منصة لانطلاق اللاعبين واللاعبات نحو العالمية، لأنها تتيح الفرصة للاعبين واللاعبات لصقل مستواهم في الألعاب المختلفة، من خلال الاحتكاك مع ذويهم، وأعتبرها معسكر مجمع لرياضيي الدول العربية، فضلاً عن الهدف السامي الخاص بإيجاد بيئة لأبنائنا وبناتنا لتطوير مستواهم، وتقوية روابط الأخوة بينهم، وهو الهدف الذي تسعى إليه جامعة الدول العربية من تنظيم الدورة.

وعن المستوى الفني للمبارزة، قال: تابعت المنافسات والمستوى متطور في الأسلحة على مستوى الذكور والإناث، واكتشفنا مواهب ومهارات سيكون لها إنجازات أولمبية في المستقبل القريب خاصة بالنسبة للجزائر والأردن.

وأضاف: «مبارزة الإمارات» تسير في خط تصاعدي، ووصولها إلى النهائي يبرهن على أنها تمضي على الطريق الصحيح.

من جهة أخرى أسفرت النتائج عن تحقيق دراج منتخبنا عبدالله آل علي المركز السادس في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 29.5 كلم، بينما جاءت لاعبتنا مروة سلمان في المركز الثامن في السباق المخصص للسيدات لمسافة 15.5 كلم.

وأحرز منتخبنا لكرة الطاولة فوزين متتاليين، قبل إسدال الستار على دور المجموعات في منافسات الفرق، حيث فاز في المباراة الأول عبر الفريق المكون من عبدالله البلوشي ومحمد محمود وعلي الحواي، على نظيره الليبي 3-1، وتخطى السودان 3-0 في المباراة الثانية.

ويخوض منتخب كرة السلة للسيدات مواجهة قوية مع تونس في نصف النهائي، وأنهى المنتخب تحضيراته بالمران على ملعب المباراة، بقيادة المصري عصام عبد المعطي خورشيد المدير الفني للمنتخب، وسط روح عالية للاعبات الراغبات في بلوغ النهائي في سابقة ستكون الأولى من نوعها.

وقالت أروى أحمد مديرة المنتخب: رغم قوة منتخب تونس وخبرة لاعباته، إلا أن ثقتنا في لاعباتنا كبيرة، وبرهن على ذلك بفوزهن على الأردن 3-2 والصعود إلى المربع الذهبي ونأمل لهن التوفيق.



وتصل منافسات بطولة الشطرنج السريع إلى الجولات الختامية، حيث يتطلع منتخبنا إلى تعزيز حضوره على منصات التتويج، وإضافة إنجازات عربية جديدة، بعد إحرازه الميداليتين الذهبيتين في منافسات الفرق للرجال والسيدات.

وأنهى منتخبنا الوطني لرفع الأثقال استعداداته للمشاركة يوم الخميس في الألعاب العربية، حيث يخوض لاعبنا عيسى رجب منافسات وزن 89 كجم، بينما تشارك لاعبتنا مي المدني في منافسات وزن 71 كجم.

وصل إلى الجزائر منتخب الكاراتيه استعداداً لخوض المنافسات التي تستمر على مدى يومي الخميس والجمعة، ويضم أحمد سالم أحمد إدارياً، ووحيد حسيني مديراً فنياً واللاعبات أمينة حاجي وحوراء محمد عباس وسارة حاتم العامري وفاطمة سالم خميس، واللاعب سليمان عبد القادر الملا بعد تعافيه من الإصابة وإعادة تأهيله .

وقال أحمد سالم أحمد إداري منتخب الكاراتيه أدى المنتخب المران الأول له الثلاثاء، والحالة المعنوية عالية، وجئنا بطموح تمثيل الدولة بشكل مشرف، وبذل قصارى الجهود من أجل رفع علم الإمارات فوق منصة التتويج.