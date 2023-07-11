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«الإمارات القابضة للدراجات» في طواف فرنسا للسيدات

«الإمارات القابضة للدراجات» في طواف فرنسا للسيدات
11 يوليو 2023 19:00

أبوظبي (وام)
تشارك لاعبات فريق «الإمارات القابضة» (ADQ) للدراجات الهوائية - الفريق الإماراتي الأول للسيدات - في طواف فرنسا للسيدات، المقرر من 23 إلى 30 يوليو الجاري.
تأتي المشاركة المرتقبة للفريق في الطواف الفرنسي بعد نتائج مميزة حققها الفريق في النصف الأول من العام الحالي، حيث نجح في تحقيق عدد من الانتصارات على الساحة الدولية قادته إلى منصات التتويج.
وكانت اللاعبة صفية الصايغ فازت بالمركز الأول في بطولة الإمارات الوطنية للسباق الزمني، وأحرزت زميلتها إليزابيث هولدن لقب بطولة بريطانيا العظمى الوطنية للسباق الزمني، وتوجت إليونورا جاسباريني بأول ميدالية ذهبية لها في جولتها العالمية خلال طواف سويسرا للسيدات.
وفازت كيارا كونسوني بالمرحلة النهائية من طواف «جيرو دون»، وفازت مارتا باستيانيلي بطواف «لي سامين» للسيدات، واعتلت منصة سباق «إلسي جاكوبس»، وتوجت أوليفيا باريل بسباق «جراند بريمو إيبرا»، وحصدت سيلفيا بيرسيكو الميدالية الفضية، وأحرزت اللاعبة كيارا كونسوني المركز الأول في المرحلة الأخيرة لجولة إيطاليا.
كما تفوقت سيلفيا بيرسيكو في طواف «دي برابانتسي بيجل»، وفازت يوجينيا بوجاك ببرونزية بطولة سلوفاكيا الوطنية للسباق الزمني، وفازت إريكا ماجنالدي وسيلفيا بيرسيكو بالمركزين الثاني والثالث في المرحلة الأخيرة من سباق «فويلتا بورجوس» الجبلي.
ونال فريق «الإمارات القابضة» جائزة أفضل فريق في طواف الإمارات للسيدات 2023، وأحرزت كيارا كونسوني المركز الثاني في طواف «دوارس دور فلانديرين».

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