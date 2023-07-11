فيليكس وأتلتيكو.. «الانفصال قريب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن البرتغالي جواو فيليكس «23عاماً» مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني يقترب أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن «الروخي بلانكوس»، إذ تم استبعاده اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» التي أوضحت أن النجم الشاب لم يكن ضمن اللاعبين الأساسيين أو البدلاء في «التقسيمة»، وإنما طُلب منه التدريب مع لاعبي مركز التدريب.

ولم ينجح فيليكس مطلقاً في تقديم أوراق اعتماد تقوده إلى المجد الكروي في النادي المدريدي، وفشل في إسعاد جماهير «الواندا ميتروبوليتانو»، على عكس حاله عندما كان مصدر سعادة جماهير بنفيكا ناديه السابق.

ورغم الـ 126مليون يورو التي دفعها «الأتليتي» لبنفيكا للحصول على خدمات فيليكس الذي سبق له الحصول على لقب أفضل لاعب تحت 20 سنة، إلا أنه لم يستطع التكيف مع أسلوب لعب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني، ولم يفرض نفسه نجماً من طراز عالمي، رغم أن هناك نجوماً آخرين نجحوا في التعامل مع أسلوب سيميوني، ومنهم دييجو كوستا، وأنطوان جريزمان، وألفارو مورتا، ومن قبلهم فالكاو.

وأُعير فيليكس في النصف الثاني من الموسم المنتهي إلى تشيلسي الإنجليزي، ولكنه لم يقنع مسؤولي «البلوز»، ولهذا لم يفكروا في شرائه، أو حتى تمديد إعارته.

وذكر موقع جول العالمي، أن ما حدث لفيليكس في تدريبات الفريق واستبعاده منها اليوم، أثار غضبه الشديد، وتحدث بلهجة حادة وعنيفة مع أندريا بيرتا المدير الرياضي للنادي. وقال الموقع: السؤال الآن هو معرفة ما إذا كان باريس سان جيرمان، أو أي فريق آخر، ما زال يرغب في الحصول على خدماته هذا الصيف، وينتهز فرصة هذه الواقعة من أجل فتح باب التفاوض مع إدارة «الأتليتي»؟