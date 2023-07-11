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«الأكاديميات الخليجية» تكشف عن مواجهات النهائي

«الأكاديميات الخليجية» تكشف عن مواجهات النهائي
11 يوليو 2023 17:00

عجمان (الاتحاد) 
تحدد النسخة السادسة من بطولة كواترو عجمان للأكاديميات الخليجية، مساء غدٍ الأربعاء، طرفي المباراة النهائية للفئتين تحت 12 و14 سنة، حيث تقام مباريات الدور نصف النهائي في الفئتين، حيث يلتقي في فئة تحت 14 سنة، الأكاديمية الأرجنتينية في الإمارات وأكاديمية سمارت العُمانية، وأكاديمية أوليه البحرينية مع أكاديمية القصيم السعودية، فيما ستقام مباريات الترضية في الفئة نفسها، حيث يلتقي أكاديمية المواهب الرياضية الكويتية مع سفنتين فور الكويتي في تحديد المركز السابع والثامن، وأكاديمية الأنبار العراقية مع أكاديمية العطار العراقية لتحديد المركز الخامس والسادس. 
ويلتقي في الدور نصف النهائي لفئة 12 سنة فريقا الأكاديمية الأرجنتينية في الإمارات وسفنتين فور في ديربي إماراتي كويتي، وتليها مواجهة قوية بين أكاديمية سمارت العُمانية وأوليه البحرينية في ديربي خليجي مثير.
من ناحية أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة جلسة نقاشية للاعبين ضمن الفعاليات المصاحبة، وجرت الجلسة الأولى تحت عنوان «كيف تصبح لاعباً محترفاً»، وأدار الجلسة خالد الحمادي الذي أثبت أنه مشروع إعلامي قادم، وكان ضيف الجلسة اللاعب الصاعد حسين يوسف الشهير بلقب حسين ميسي، وحظيت بحضور عدد كبير من أعضاء وممثلي الوفود الخليجية المشاركة في البطولة.
وتركزت جلسة النقاش حول تنوير الناشئين بالخطوط العريضة المطلوبة في اللاعب المحترف، وأن الاحتراف ثقافة وسلوك ونهج يجب أن يلتزم به كل رياضي يريد أن يطور نفسه في مجال العلم الرياضي، خصوصاً اللاعبين الذين يقع عليهم الدور الأكبر في تطبيق أصول الاحتراف نهجاً وسلوكاً ومعنى ومضموناً كي يستطيع اللاعب أن يضع نفسه في الاتجاه الصحيح. 
كما نظمت اللجنة المنظمة، بطولة للمهارات بين الفرق المشاركة، وذلك خلال يوم راحة الفرق، حيث تم تطبيق مسابقة التمرير والجري بالكرة والتحكم بالكرة والتسديد، وأشرف على هذه التدريبات والتطبيقات الكروية المهمة للناشئين المدرب عادل سعيد، مدرب فريق نادي النصر تحت 19 سنة، وأيضاً نظمت اللجنة سباق التتابع بمشاركة خمسة لاعبين من كل فريق. وفي ختام بطولة المهارات، تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حصل فريق أكاديمية سمارت على كأس المركز الأول، وحصل على المركز الثاني أكاديمية سفنتين فور الكويتي، وذهب المركز الثالث للاعبي أكاديمية القصيم السعودي.
كما نظمت اللجنة، دورة تدريبية لمدربي حراس المرمى ومدربي الفرق المشاركة التي جرت تحت إشراف المدرب يوسف سيف الزعابي المحاضر الآسيوي لمدربي حراس المرمى، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، وركز على تناول محور حارس المرمى في الكرة الحديثة وأساليب التدريب الحديثة لحراس المرمى. 

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