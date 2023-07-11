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الرياضي

خيتافي وبرشلونة في افتتاح «الليجا» من دون جمهور!

خيتافي وبرشلونة في افتتاح «الليجا» من دون جمهور!
11 يوليو 2023 16:02

برشلونة (أ ف ب)
يستقبل خيتافي، برشلونة بطل الموسم الماضي في المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023-2024 يوم 13 أغسطس المقبل من دون جمهور، بسبب عقوبة تعود إلى عام 2017 وتتعلق باجتياح جمهوره للملعب.
وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عن عودتها عن قرارها الأولي بإلغاء العقوبة.
وكان أنصار خيتافي اجتاحوا ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز الخاص بفريقهم، بعد الفوز على تينيريفي الذي خوّلهم الصعود إلى مصاف الدرجة الاولى في «لا ليجا» قبل ست سنوات، ما أثار حفيظة أنصار الفريق المنافس ودفع المسؤولين عن المباراة إلى اللجوء الى غرف الملابس.
وتعتبر زيارة برشلونة مجزية للغاية بالنسبة إلى خيتافي لكن رئيس النادي أنخل توريس أكد أنه حزين أكثر بالنسبة إلى أنصار الفريق بقوله لصحيفة «آس» الرياضية: «إذا كان ما أرادوا هو معاقبة أنصارنا، فلا خيار أمامنا سوى القبول بالقرار، أنا حزين أكثر تجاه أنصار الفريق من نقص الموارد المادية للنادي» من جراء هذا القرار.

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