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«قفز الحواجز» إلى بلجيكا للمشاركة في «البطولة الدولية»

«قفز الحواجز» إلى بلجيكا للمشاركة في «البطولة الدولية»
11 يوليو 2023 14:45

أبوظبي (وام)
تتوجه بعثة المنتخب الوطني لقفز الحواجز من ألمانيا إلى بلجيكا غداً الأربعاء، للمشاركة في بطولة «بلجيكا الدولية» من فئة النجمتين، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو الجاري.
وتأتي مشاركة منتخب قفز الحواجز في البطولة ضمن برنامج الإعداد المتدرج، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وكذلك لأولمبياد باريس 2024.
ويقام المعسكر الحالي في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

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ألمانيا
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