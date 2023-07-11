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الرياضي

اجتماع مشترك بين «الشارقة الرياضي» و«الشارقة لسباقات الهجن»

اجتماع مشترك بين «الشارقة الرياضي» و«الشارقة لسباقات الهجن»
11 يوليو 2023 22:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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ترأس مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، الاجتماع المشترك بين وفد مجلس الشارقة الرياضي، وإدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن، خلال زيارة مجلس الشارقة الرياضي لنادي الشارقة لسباقات الهجن، بحضور نبيل محمد عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، وممثلي مجلس الشارقة الرياضي، المهندس خليفة السويدي، والمهندسة أسماء البلوشي، والمهندسة منى الشمسي.
وحرص مطر الكتبي على الترحيب بوفد مجلس الشارقة الرياضي، في نادي الشارقة لسباقات الهجن، مؤكداً سعادة ملاك الهجن بالاهتمام والرعاية الكبيرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام مجلس الشارقة الرياضي بأنشطة النادي وسباقات الهجن.
واطلع الوفد على احتياجات ومتطلبات واقتراحات النادي، ومناقشة آليات العمل على صيانة واستحداث السيارات والآليات الخاصة بتجهيز أرضية الميدان، ووضع خطط وبرامج مدروسة، تعود بالفائدة على نادي الشارقة لسباقات الهجن، ومناقشة عدد من القوانين والأنظمة الخاصة بسباقات الهجن، والهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي الخاص بالنادي، وتناول الاجتماع تقارير مفصلة حول الأنشطة الخاصة والخطط المستقبلية بنادي الشارقة لسباقات الهجن.
وأشاد وفد مجلس الشارقة الرياضي، بما تحققه نادي الشارقة لسباقات الهجن برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي من إنجازات، وما قدمه النادي من جهود في سبيل تطوير وتنظيم سباقات الهجن ودعم وتشجيع ملاك الهجن.

الشارقة
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الهجن
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