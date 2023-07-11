«الجيرز» يستهدف «البريدرز كب»



عصام السيد (أبوظبي)



يستهدف الجواد «الجيرز» وصيف كأس دبي العالمي للفئة الأولى، والعائد للمالك الإماراتي حمدان سلطان علي السبوسي، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، بطولة «البريدرز كب» في سانتا أنيتا بأميركا في نوفمبر المقبل.

واستمتع الجواد المنحدر من نسل «شمردل» بشتاء رائع بمضمار ميدان الرملي، حيث فاز بجولتين من تحدي آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة، قبل أن يحل في المركز الثاني عن البطل الياباني «أوشبا تيسورو»، في سباق كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر في مارس الماضي.

وألمح إيد كريسفورد، الذي يدرب «الجيرز» مع والده سيمون، إلى أن الرحلة إلى سانتا أنيتا في نوفمبر قد تكون في فكر الفريق، رغم عدم وجود خطط مؤكدة.

وقال: «خرج إلى الحلبة للمرة الأولى منذ كأس دبي العالمي، وبدأ يركض وهو يقضي وقتاً ممتعاً، وعاد لتوه في غضون أسبوعين مضت، ولا توجد أي خطط في الوقت الحالي، ولكن لا أعتقد أننا سنراه في إنجلترا.

وأضاف: ربما يكون لديه سباق تمهيدي هنا، وقاموا للتو بتغيير برنامج الكرنفال بأكمله في دبي، والذي يبدأ في نوفمبر، ولم أشاهد البرنامج بالفعل بعد، ولكن لا أعرف ما إذا كانت هناك جولات تحدي آل مكتوم، أو شيء من هذا القبيل في وقت سابق من الموسم».

وبسؤاله عن إمكانية رحلة إلى الولايات المتحدة، للجواد البالغ من العمر ست سنوات، والذي جمع ما يقرب من 2.5 مليون جنيه إسترليني في مسيرة 21 سباقاً، قال كريسفورد إن «البريدرز كب» ممكن، وهناك سباقات أخرى هناك، وفي الأشهر القليلة المقبلة، نرى كيف سيكون عمله، والأهداف نصب أعيننا، لقد قضى وقتاً طويلاً بعيداً عن الحلبات».

ومن جهة أخري تتجه أنظار عشاق الخيل، غداً، إلى مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، في افتتاح مهرجان «جولاي كب» الممتد حتى السبت، في محفل يضم 21 من أقوى الأشواط ذات التصنيف الرفيع وسباقات التكافؤ، والذي يعد الأبرز في «رزنامة» السباقات البريطانية.وتخوض خيول الإمارات، على مضمار «نيوماركت»، تحدي سباقات اليوم الأول من مهرجان جولاي، والذي يتألف من سبعة أشواط، أبرزها الشوط الرئيس على لقب برنسيس أوف ويلز للفئة الثانية، والذي فاز به ممثل جودلفين «يبير» في العام الماضي.