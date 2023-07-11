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كأس الاتحاد يدشن موسم الصالات

كأس الاتحاد يدشن موسم الصالات
11 يوليو 2023 15:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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وجهت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات الدعوة إلى الأندية، للمشاركة في اجتماع اللجنة مع الأندية، في الساعة الخامسة مساء الأربعاء، في مقر اللجنة بمجلس الشارقة الرياضي السابق في منطقة الغبيبة، لشرح ومناقشة التعميم الخاص بروزنامة وبرمجة الموسم الجديد لكرة الصالات.
ويذكر أن اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وضعت البرمجة الخاصة بالموسم الجديد 2023-2024 على النحو التالي: فتح فترة القيد والتسجيل اعتباراً من الأول من أغسطس إلى 29 سبتمبر المقبل، وبالنسبة للرديف اعتباراً من 4 ديسمبر، وينطلق الموسم ببطولة كأس الاتحاد من 3 إلى 26 سبتمبر المقبل، وكأس الإمارات للرديف من 4 إلى 28 سبتمبر المقبل، وكأس السوبر بين خورفكان والبطائح في الأول من أكتوبر المقبل.
وتقام بطولة الدوري العام للرجال على 3 أدوار من 6 أكتوبر إلى 27 يناير 2024، ودوري الرديف 3 أدوار أيضاً من 7 أكتوبر إلى 28 يناير 2024، وفتح باب الانتقالات الشتوية يوم 4 ديسمبر المقبل، وبطولة خورفكان الدولية من 2 إلى 8 فبراير 2024 وبطولة كأس رئيس الدولة من 14 فبراير إلى 7 مارس 2024.

 

كرة الصالات
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