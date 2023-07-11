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المر يفوز بعضوية «آسيوي القوى»

المر يفوز بعضوية «آسيوي القوى»
11 يوليو 2023 14:15

 
بانكوك (وام)

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فاز اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الانتخابية 2023-2027.
ونال المر ثقة «الكونجرس الآسيوي»، بحصوله على 33 من إجمالي 40 صوتاً، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش النسخة الـ 25 من البطولة الآسيوية، والتي تتزامن أيضاً مع مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد، فيما احتفظ دحلان جمعان الحمد، بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لدورة ثالثة.
وأكد المر أن الاتحاد الآسيوي بذل جهوداً تطويرية هائلة خلال السنوات الماضية، للارتقاء باللعبة على المستويين الأولمبي والعالمي.
وأوضح أنه يعمل ضمن منظومة الاتحاد الآسيوي لتعزيز تطور اللعبة قارياً، بالإضافة إلى الحرص على تبني البرامج التي تعزز تطورها في الإمارات، من خلال تصميم المبادرات البناءة مع الاتحاد الآسيوي، لبناء قاعدة جديدة من أبطال المستقبل، لرفع راية الدولة في المحافل الدولية.

الإمارات
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
محمد المر
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