«الإمارات القابضة للدراجات» يكتسح بطولات «نصف الموسم»



أبوظبي (الاتحاد)

يفخر «الإمارات القابضة ADQ»، الفريق الإماراتي الأول للسيدات في رياضة الدراجات الهوائية - بالإعلان عن الإنجازات والنجاحات الملحوظة خلال الأشهر الستة الأولى من موسم طوافات عام 2023، حيث حاز على 10 انتصارات رائعة على الساحات الدولية، واعتلى منصات التتويج مرات عدة طوال العام، بالإضافة إلى تقديمه لعروض رائعة ومنافسات حماسية من لاعباته الموهوبات.

قدمت كيارا كونسوني وإليونورا جاسباريني أداءً متميزاً للفريق في الأشهر الأولى من الموسم، حيث حققت كونسوني فوزاً رائعاً في المرحلة النهائية من طواف جيرو دون، في حين أنهت إريكا ماجنالدي وسيلفيا بيرسيكو على التوالي بالمركزين الخامس والثامن في التصنيف العام للسباق نفسه، مما رسخ من تقدم الفريق، ورفع معدلاته باثنتين من المتسابقات في المراكز العشرة الأولى.

وحقق الفريق نجاحات عديدة على مستوى طوافات النخبة الإقليمية والعالمية، منها

فوز صفية الصايغ، أول رياضية إماراتية عربية تتبع الاتحاد الدولي للدراجات UCI، بالمركز الأول في بطولة الإمارات الوطنية للسباق الزمني، وفوز إليزابيث هولدن ببطولة بريطانيا العظمى الوطنية للسباق الزمني.

وحصدت إليونورا جاسباريني بأول ميدالية ذهبية لها في جولتها العالمية خلال طواف سويسرا للسيدات، وفوز اللاعبة العالمية مارتا باستيانيلي في طواف لي سامين للسيدات، واعتلت منصة سباق إلسي جاكوبس، بينما فازت اللاعبة أوليفيا باريل بسباق جراند بريمو إيبرا فوز سيلفيا بيرسيكو بميدالية فضية.



وتقديم كيارا كونسوني أداءً استثنائياً خلال الجولة العالمية الإيطالية، حيث احتلت المركز الأول في المرحلة الأخيرة من السباق الشهير، وتفوقت سيلفيا بيرسيكو في طواف دي برابانتسي بيجل، وأضافت اسمها إلى قائمة الشرف في السباق الكلاسيكي لنفس الطواف. ونالت يوجينيا بوجاك برونزية مستحقة في بطولة سلوفاكيا الوطنية للسباق الزمني.

وأظهر الفريق قوته من خلال اعتلاء العديد من منصات التتويج، مثل فوز إريكا ماجنالدي وسيلفيا بيرسيكو بالمركزين الثاني والثالث على التوالي في المرحلة الأخيرة من سباق فويلتا أ بورجوس الجبلي.

واعتلت سيلفيا بيرسيكو منصات تتويج لتقديمها أداءً قوياً في النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، حيث حصل الفريق على جائزة أفضل فريق متسابق في الطواف، تثميناً لروح الفريق بين اللاعبات وللمجهود الذي قدّم خلال المنافسات.

وحصلت كيارا كونسوني على المركز الثاني في طواف دوارس دور فلانديرين، وحققت مارتا باستيانيلي المركز الثالث بجدارة في سباق أوملووب هيت نيوزبلاند الكلاسيكي، بالإضافة إلى فوز مستحق لكل من سيلفيا بيرسيكو وأوليفيا باريل بالمركز الرابع في طواف فلاندرز وإيتزوليا للسيدات على التوالي.

وتعليقاً على هذه الانتصارات، قالت كاميلا جارسيا، رئيسة الإستراتيجية في فريق الإمارات القابضة ADQ: «فخر وسعادة بالإنجازات الاستثنائية التي حققها فريقنا خلال الأشهر الأولى من الموسم، وهو الأفضل حتى الآن لفريق فريق الإمارات القابضة ADQ، وأن المجهود والتدريبات المتواصلة التي قامت بها اللاعبات، بالإضافة إلى العمل الجاد والملهم لفريق الدعم طوال الفترة المنصرمة، أدى إلى هذه الانتصارات الرائعة، حيث عزز التعاون والالتزام الجماعي مكانتنا منافساً قوياً في عالم رياضة الدراجات الهوائية».

بينما يتطلع الفريق إلى النصف الثاني من العام، تشارك لاعبات فريق الإمارات القابضة ADQ بشغف في طواف فرنسا للسيدات 2023، الذي يقام من 23 إلى 30 يوليو الجاري، ويسعى الفريق الإماراتي لإحداث تأثير ملموس في رياضة ركوب الدراجات الهوائية الاحترافية للسيدات.