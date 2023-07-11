185 لاعباً في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي

بوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن إغلاق باب التسجيل في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو الجاري في فيستفال دبي أرينا، ضمن أجندة بطولاته للموسم الحالي الداعمة لمسيرة تطوير قاعدة اللعبة وتشجيع الأندية واللاعبين على المشاركة والتفاعل بكافة المسابقات.

ووصل عدد المشاركين في البطولة 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً، ما يؤكد الإقبال الكبير على المشاركة والتفاعل غير المسبوق الذي تشهده البطولة ودورها في استقطاب اللاعبين من داخل وخارج الدولة ابتداءً من سن 17 وحتى 40 عاماً، للتنافس في 24 وزناً: (تحت 45 كجم سيدات)، (تحت 48 كجم رجال وسيدات) (تحت 51 كجم رجال سيدات)، (تحت 57 كجم رجال وسيدات)، (تحت 60 كجم رجال وسيدات)، (تحت 63.5 كجم رجال وسيدات) (تحت 67 كجم رجال وسيدات) (تحت 71 كجم رجال وسيدات)، (تحت 75 كجم رجال وسيدات)، (فوق 75 كجم سيدات)، (تحت 81 كجم رجال وسيدات)، (تحت 86 كجم رجال وسيدات)، (تحت 91 كجم رجال)، (فوق 91 كجم رجال).

ومن المؤمل أن تنطلق البطولة بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، وذلك يوم الخميس المقبل في فندق هوليدي ان فيستفال سيتي من الساعة 4 عصراً وحتى التاسعة مساءً، ومن ثم تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية من الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى 9 مساء وفي اليوم الذي يليه تنطلق منافسات الأدوار التأهيلية عند الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتاريخ 16 يوليو الجاري بأدوار نصف النهائي والنهائيات بتمام الساعة 2 ظهراً وتختتم المنافسات عند الساعة 9 مساءً.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «يسر اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة في موسم العطلة الصيفية، انطلاقاً من خططنا الرامية لتقديم الأنشطة والمسابقات لقاعدة اللعبة من الأندية واللاعبين، دعماً لاستثمار طاقات الشباب والمواهب الواعدة وتقديم لهم أفضل الفرص والبطولات الهادفة للممارسات الإيجابية في المجتمع، من أجل التنافس والاحتكاك والاستفادة من التجارب الطموحة التي تساعدهم على تطوير مستوياتهم الفنية»، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة تقديم كافة محاور التطوير والتقدم بمسيرة المواي تاي، بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والمساهمات الكبيرة لرياضة الإمارات خلال الفترات الماضية.

وأضاف: «تمثل مشاركة 185 لاعباً و35 نادياً في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات مكسباً جديداً لأجندة البطولات التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، ويجسد مدى التفاعل الكبير للأندية واللاعبين مع أنشطتنا ومسابقاتنا المتنوعة، ما يسهم في دعم الأهداف المنشودة من تنظيم البطولة ويعزز خطط وفرص التطوير المستمرة للارتقاء بقاعدة اللعبة، ورفد مسيرتها بمزيد من الخبرات والتجارب المهمة».

وأشاد النيادي بمستوى الإقبال الكبير للاعبين، سواء من داخل وخارج الدولة، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في منافسات البطولة، داعياً جماهير ومحبي المواي تاي لحضور منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء الحدث.