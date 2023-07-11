اتحاد كلباء يكمل ترتيبات معسكر سلوفينيا

فيصل النقبي (كلباء)



أكمل اتحاد كلباء ترتيبات المعسكر الخارجي الذي يقام في سلوفينيا، وتم استخراج التأشيرات المطلوبة للاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، على أن يخوض «النمور» 4 مباريات ودية مع فرق مختلفة، ويستمر المعسكر حتى بداية أغسطس المقبل.

وحضر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي جانباً من تدريبات الفريق الأول، كما حضر المران محمد عبيد اليماحي رئيس شركة الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك لتحفيز الفريق، قبل انطلاق استعدادات الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين»،

ودعا الحزامي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للاستعداد الأمثل لمنافسات الموسم، وتحقيق أهداف وطموحات الفريق المرسومة له من الإدارة، مع توفير الدعم الكامل من المجلس.